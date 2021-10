Chuvas vão continuar mais intensa neste mês de outubro em Belém

É esperado para este mês de outubro uma quantidade maior de chuvas, no estado do Pará até mesmo no Sul do estado, que nessa época do ano geralmente não chove em grande quantidade na região sul.

O núcleo de hidrometerologia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Sustentabilidade (Semas) afirma que a água continua quente no Oceano Atlântico, o que provoca o aumento da emissão de umidade para atmosfera, e as consequências são as chuvas constantes no estado.

Um levantamento feito pelo núcleo de monitoramento hidrometeorológico da Semas, relata que neste mês as chuvas seguem acima da média climatológica na maior parte do estado. Os especialistas prevêem chuvas até o final do ano na região metropolitana de Belém e em quase todo o estado.

Foto: A província do Pará