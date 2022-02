Ciclista é atropelado por ônibus no Entroncamento e sobrevive

Um ciclista de identidade ainda desconhecida foi colhido por um ônibus da linha Troncal debaixo do viaduto do Complexo do Entroncamento, na entrada de Belém. Ele sofreu fratura da perna e escoriações generalizadas, porém, sobrevive. O acidente ocorreu por volta das 10h.



Equipe da Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob atenderam a ocorrência prestando os primeiros socorros e acionando o Samu.

Os agentes pediam calma à vítima prometendo que a tirariam daquela situação. A bicicleta se acabou e ainda são desconhecidas as causas do acidente. A PROVÍNCIA DO PARÁ segue apurando.

Foto e vídeo: Reprodução Internet