Ciclista encontra homem morto pendurado em arame farpado perto do Parque Nacional

O corpo de um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado na manhã deste sábado (1º/10) pendurado em um arame farpado, às margens da DF-001, próximo ao Parque Nacional de Brasília. O caso é investigado pela 2ª DP (Asa Norte).

A vítima, que não teve a identidade revelada, vestia uma calça jeans e estava sem blusa. Um ciclista que passava pelo local avistou o corpo e acionou a Polícia Militar do DF. Por volta das 10h, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) esteve no local e encontrou a vítima com sinais de violência.

Peritos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também estiveram no local. A motivação da morte está sendo investigada.

Fonte: Metróples