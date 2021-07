Ciclista morre após ser atropelado por um caminhão na BR-316, na grande Belém

Um ciclista morreu na manhã desta terça-feira (20) após ser atropelado por um caminhão na BR-316, no município de Ananindeua, na grande Belém. A morte foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com o perícia, o acidente ocorreu no quilômetro 7 de rodovia, próximo ao viaduto do Coqueiro, no sentido Ananindeua-Belém. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) está no local e realizou a remoção do corpo. A vítima ainda não foi identificada.

Fonte: G1 PA — Belém