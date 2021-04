Ciclista morre atropelada por carro que participava de ‘racha’ perto de Castanhal

Ela foi atingida por um carro que fazia racha

A ciclista Cláudia Loureiro, de 37 anos, morreu atropelada próximo a Castanhal, na madrugada deste sábado (17). Ela foi atingida por um veículo que participava de um “racha”. Arremessada a mais de 50 metros do local em que foi atingida, Claudinha, como ela era conhecida, morreu no local. E o condutor do veículo fugiu Com destino a Salinas, o grupo de seis ciclistas saiu de Belém por volta das 22h30 de sexta-feira (16). A ciclista é mãe de duas filhas pequenas. O corpo dela foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal.

O acidente ocorreu na BR-161, passando o posto Pombal de Castanhal, no sentido Salinas. Dois veículos participavam de um racha. Um deles, segundo testemunhas, era um Honda Civic, de cor branca, e cujo condutor perdeu o controle do carro, e jogou ela a estimados 56 metros de distância do local da batida. Após o atropelamento, ele fugiu sem prestar socorro à ciclista. Minutos antes do acidente ela fez uma foto e mandou para o seu grupo de pedalada. Ela era administradora do grupo Pedalextra, do qual foi uma das fundadoras. As informações sobre as circunstâncias do acidente foram dadas pelo grupo. Ainda segundo o pessoal do grupo, houve uma demora para localizar o local, porque foi arremessado para muito longe.

Aproximadamente 60 ciclistas estão se organizando para, neste domingo (18), sair de São Brás às 5h30 da manhã e se deslocar até o local do acidente. Eles pretendem fechar a BR onde houve o atropelamento com morte, para chamar a atenção das autoridades e pedir justiça. O velório do corpo de Claudinha será realizado a partir das 18 horas deste sábado (17), na igreja dos Capuchinhos, no Guamá, em Belém.

Em nota, a Polícia Civil informou que está apurando a situação.

“A Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Salgado, instaurou um Inquérito por Portaria para apurar a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido na BR 316, no município de Castanhal, na madrugada deste sábado (17). A vítima seguia de bicicleta quando foi atropelada por um veículo. Imagens de sistema de câmeras da área próximo ao local do acidente foram solicitadas e diligências estão sendo realizadas para apurar os fatos e identificar o motorista”