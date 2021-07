Ciclista morre atropelado por caminhão em Abaetetuba

O corpo de José Orlando Pantoja, 50, ficou jogado na PA-252 até a chegada do IML

O ciclista José Orlando Pantoja, de 50 anos, morreu atropelado por um caminhão na noite da última quinta-feira, 22, no quilômetro 7 da rodovia PA-252, próximo ao ramal do presídio do município de Abaetetuba, nordeste paraense. O acidente foi registrado por volta das 20h.

Segundo testemunhas, a vítima pedalava pela rodovia, onde o trajeto fazia parte da sua rotina, quando foi atingida. José não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O corpo dele ficou jogado na pista, até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção.

Moradores da área afirmaram que o trecho, de fato, é bastante perigoso por ser escuro. “Além disso, as pessoas que estão de carro ou moto não estão nem aí para quem está de bicicleta, infelizmente”, lamentou uma moradora. “Sou ciclista e fico apavorada, pois não nos respeitam”, “Muito triste essa situação, ouvimos o barulho. Essa estrada está abandonada. Não tem uma lombada para nos livrar desses carros que vêm em alta velocidade”, “Não existe acostamento. O mato tomou conta”, denunciaram os populares.