Ciclista morre atropelado por carreta: ‘Ele nem percebeu que tinha atropelado uma pessoa’

Segundo testemunhas, o ciclista aguardava o semáforo abrir, quando foi atingido pela carreta

O ciclista Nélio Jorge Casseb, 59 anos, morreu atropelado na noite desta quarta-feira (5), por uma carreta, na avenida Independência com a Estrada do Icuí, em Ananindeua. O atropelamento ocorreu por volta das 19h30. A vítima era gerente de uma loja de autopeças no Guajará II e, diariamente, fazia o trajeto até Icoaraci, onde morava. O corpo dele foi periciado e removido pelo IML.

Segundo os curiosos que estavam no local, o ciclista aguardava o semáforo abrir, quando foi atingido pela carreta. Ainda segundo eles, são comuns acidentes sempre com vítimas fatais, devido os motoristas não respeitarem pedestres e ciclistas.

A versão foi confirmada pela Subtenente Liliana, da Polícia Militar. “O que repassaram para a gente é que a vítima estava parada na bicicleta, o sinal abriu e a carreta seguiu. Quando o motorista dobrou, a traseira da carreta bateu na bicicleta. Dizem que ele nem percebeu que tinha atropelado uma pessoa. Alguns populares foram atrás e conseguiram interceptar a carreta mais adiante. Foi quando nós fomos acionados e o motorista foi conduzido para registrar o Boletim de Ocorrência e prestar depoimento na seccional aqui da Cidade Nova”, relatou.

Logo após o acidente, familiares da vítima chegaram ao local do acidente. Eles não quiseram falar com a imprensa, mas comentaram que Nélio Casseb era apaixonado por bicicleta, prática que não era aprovada pela família.