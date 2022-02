Ciclista se dedica nos treinamentos visando a maratona de competições da temporada

Chegar ao ápice da melhor forma física e técnica é o objetivo do ciclista paraense José Antônio Furtado, visando a maratona de competições que acontecerão nesta temporada, promovida, tanto pela Federação Paraense de Ciclismo e outros órgãos públicos que também elaboram competições locais.



Zé Antônio é conhecido dentro da modalidade como um dos melhores atletas desse esporte do pedal. Seus treinamentos ocorrem sempre com percursos longos que seguem da Doca de Souza Franco até Icoaraci; Belém/Outeiro; Local do Utinga; Belém/ Alça Viária e outros locais.



“Prático esse esporte como hobby em minha vida e o principal objetivo é manter a minha forma física e técnica sempre 100 por cento. Esse esporte é tudo em minha vida, haja vista que sempre estou participando de eventos de alta qualidade a nível de organização sem atrapalhar a minha vida profissional”, disse Zé Antônio com incentivo de grupo de torcida feminino que sempre comparece nas competições elaboradas pela entidade especializada.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar