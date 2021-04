Ciclistas protestam após atropelamento na BR-316, em Castanhal

Manifestantes interditaram uma das pistas da rodovia por cerca de 20 minutos neste domingo, 18.

Ciclistas fizeram um protesto na manhã deste domingo (18), na BR-316, em Castanhal, nordeste do Pará. Os manifestantes interditaram uma das pistas por cerca de 20 minutos. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a manifestação.

O protesto ocorreu no mesmo local onde a ciclista Cláudia Loureiro morreu atropelada, na madrugada do último sábado (17). O grupo pediu rigor na apuração do caso e justiça pela ciclista, que morreu após ser atingida por um carro.

O motorista que teria provocado o acidente fugiu sem prestar socorro a vítima, que foi arremessada a mais de 50 metros. Ela estava na companhia de outros cinco ciclistas.

Cláudia tinha 37 anos e deixa duas filhas pequenas. O corpo dela foi enterrado em um cemitério de Belém.

A Polícia Civil informou que a Superintendência Regional do Salgado instaurou um inquérito para apurar o caso. Imagens de sistema de câmeras da área próximo ao local do acidente foram solicitadas e buscas estão sendo feitas para apurar os fatos e identificar o motorista.