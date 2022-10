Ciclistas vão de Belém a Inhangapi pela prevenção do câncer de mama

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) apoia o evento Pedal Mulher Nota 100 (MN100), que será realizado neste domingo (23), alusivo ao “Outubro Rosa”, que mobiliza vários segmentos em um grande alerta mundial para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama,

Com destino ao município de Inhangapi, no nordeste paraense, a programação é realizada pela Associação de Ciclismo Mulher Nota 100-Pará, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção da doença, incentivando mulheres de todas as idades à prática de atividade física ou esportiva, a fim de evitar doenças como o câncer.

A Sespa garantiu uma ambulância com equipe médica, por meio do 1º Centro Regional de Saúde, para acompanhar o percurso até Inhangapi – a mais de 66 quilômetros de Belém. Servidores da Secretaria também participaram da reunião de orientação às ciclistas, que teve palestra sobre o tema “Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama”.

A palestra foi proferida pela enfermeira e técnica da Coordenação Estadual de Oncologia, Michele Monteiro, na noite da última sexta-feira (21), no auditório do Laboratório Amaral Costa.

Rastrear – De acordo com Michele Monteiro, as mobilizações em outubro são importantes para sensibilizar a população feminina sobre a importância dos exames de rastreio dessas neoplasias malignas, pois quanto mais cedo o câncer é descoberto, maiores são as chances de cura. “No âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), a mamografia de rastreamento é indicada prioritariamente para as mulheres de 50 a 69 anos e, nesse caso, profissionais de enfermagem podem prescrever na Rede Básica de Saúde”, informou.

Além de orientar as mulheres sobre o autocuidado e explicar como podem ter acesso aos serviços oferecidos pelo SUS para diagnóstico e tratamento da doença, Michele Monteiro ressaltou a importância da saúde mental, definindo a atividade física como fundamental para o equilíbrio emocional e prevenção e superação da doença.

“Nossa orientação é que as pessoas pratiquem o ‘AMOR’, sendo o A de alimente-se de forma saudável, cultive a autoestima, aumente o autocuidado (vá ao médico, faça exames pelo menos uma vez ao ano); M de mexa-se, faça exercícios físicos regularmente, mude os hábitos e o estilo de vida prejudicial à saúde; O de ocupe-se com atividades que lhe dê prazer e equilíbrio (trabalho, estudo, lazer, sexo e espiritualidade), e R de relaxe (repense, busque relacionamentos satisfatórios)”, informou a especialista.

Novos lugares – Tendo como tema “Desafie seus limites”, a 6ª edição MN100, com largada as 05 h no Mercado de São Brás, visa incentivar as mulheres a irem cada vez mais longe, conhecer novos lugares, usando como meio de transporte a bicicleta. “No entanto, o evento é destinado a mulheres que estão treinando há algum tempo”, informou Élida Pedrosa, uma das coordenadoras do evento.

O MN100 é o maior evento de ciclismo feminino do Pará, e desde 2017 reúne mais de100 mulheres ciclistas em um percurso de aproximadamente 100 quilômetros. “Essa edição tem sabor especial porque marca o retorno do evento presencial, que havia sido suspenso por causa da pandemia de Covid-19”, disse Élida Pedrosa, ressaltando que em 2020 e 2021 os desafios foram virtuais, com quilometragem controlada por aplicativo.

Vantagens – Pedalar é uma atividade que melhora a saúde cardiovascular, combate a obesidade, ajuda no controle do diabetes, aumenta os níveis de energia, combate o estresse e a depressão, e reduz as probabilidades de câncer. Portanto, mulher que pedala melhora consideravelmente a saúde geral e eleva sua qualidade de vida.

Neste ano, o MN100 conta com o patrocínio do Laboratório Amaral Costa, Uniodonto Belém, Água Mineral Mar Doce, Aro Bike, Sapatos & Cia, Sorveteria Iceberg e Frangão da Duque, além da parceira de diversas empresas do ramo do ciclismo.

No trajeto até Inhangapi também haverá apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Departamento de Trânsito (Detran), Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal (PRF). As ciclistas também contarão com três pontos de hidratação, nos quais receberão água, barra de cereal e outros itens importantes para manter a condição física.

Por Roberta Vilanova (SESPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Evander Batista