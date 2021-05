Ciclone derruba estátua da Havan, no Rio Grande do Sul

Na última segunda-feira (24), a Estátua da Liberdade de uma loja da Havan em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, foi derrubada por um ciclone. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos. Diversos pontos da cidade ficaram sem energia elétrica devido ao forte vento.

A réplica da Estátua da Liberdade é um dos símbolos da rede de varejo do empresário Luciano Hang e decora várias lojas da empresa.

O serviço meteorológico Metsul informou que o forte vento foi provocado por um ciclone extratropical que atua entre Buenos Aires, o Uruguai e o Rio Grande do Sul desde a madrugada de domingo (23).

Em Porto Alegre, as rajadas oscilaram entre 50km/h e 70km/h, no domingo (23/5), em diferentes pontos da capital.

O forte vento acompanha o ingresso de uma massa de ar frio que é impulsionada pelo ciclone para o Sul do Brasil.

Fonte: Pleno News