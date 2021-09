Ciclone extratropical atinge litoral brasileiro nesta semana

Um ciclone extratropical intenso afetará grande parte do litoral brasileiro nesta semana, em áreas que vão do Sul ao Nordeste. Espera-se chuva volumosa com raios e rajadas de vento de até 70 km/h, segundo informou o ClimaTempo.

O temporal fez o mar gaúcho começar a subir já nesta segunda-feira (20), enquanto em Santa Catarina, Paraná e São Paulo o efeito é esperado na última terça-feira (21).

O risco de ressaca também atinge o litoral de Santa Vitória do Palmar (RS) ao de Arraial do Cabo (RJ), e o de Arraial do Cabo ao de Caravelas (BA), nesta terça-feira.

Ao longo da semana, as ondas podem chegar a mais de 3,5 metros, e é importante que os moradores fiquem atentos aos avisos da Marinha do Brasil.

O alerta permanece até a manhã do próximo sábado (25), e “transtornos pontuais” não estão descartados.

As chuvas são consequência de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa da região, que gerou uma nova frente fria.

Fonte: Pleno News