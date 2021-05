Ciclone Tauktae atinge costa da Índia e deixa morte e destruição

Com ventos de até 210km/h, o ciclone Tauktae atingiu a costa oeste da Índia nesta terça-feira (18) deixando, ao menos, 16 pessoas mortas e muita destruição pelos estados costeiros de Kerala, Karnataka, Goa e Maharashtra, disseram as autoridades.

A marinha indiana disse que resgatou 146 pessoas de uma das duas barcaças que estavam à deriva perto da costa de Mumbai, acrescentando que aviões e helicópteros foram enviados para vasculhar os mares.

Classificado como “extremamente severo”, o ciclone enfraqueceu para uma tempestade “muito severa” após atingir a costa, informou o departamento meteorológico da Índia. A intensidade deve diminuir ainda mais nas próximas horas, acrescentou.

O ciclone, o mais poderoso em mais de duas décadas, aumenta a pressão sobre a Índia, que já está lutando com um aumento impressionante de casos e mortes por coronavírus, bem como com a falta de leitos e oxigênio nos hospitais.

“Nossa prioridade é limpar as estradas, para que não haja impacto no movimento do oxigênio” devido ao ciclone, disse Gaurang Makwana, o alto funcionário do distrito de Bhavnagar em Gujarat.

Em Gujarat, nenhum dano foi relatado nas refinarias e portos marítimos que deveriam estar no caminho da tempestade. Na refinaria Jamnagar, o maior complexo de refinaria de petróleo do mundo que pertence à Reliance Industries (RELI.NS), nenhum dano foi relatado, disse um porta-voz da empresa à Reuters.

As operações no porto de Mundra, o maior porto privado da Índia, foram retomadas, disse um funcionário do porto. O Porto de Kandla, o maior porto administrado pelo governo no país, não retomou as operações, pois a velocidade do vento de mais de 70 km / h o tornou inseguro, disseram autoridades portuárias.

“Podemos retomar as operações à tarde de hoje, dependendo das condições climáticas”, disse SK Mehta, presidente do Porto de Kandla, acrescentando que não houve danos no porto.