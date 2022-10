Ciclorromaria deve reunir cerca de 10 mil ciclistas pelas ruas de Belém

Cerca de dez mil ciclistas são esperados na manhã desse sábado, 15, na Praça Santuário de Nazaré, para participarem da Cicloromaria em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O evento também está retornando à programação do Círio 2022 depois de dois anos sem acontecer em razão da pandemia da covid-19.



A Ciclorromaria acontece 2004 e foi criada pela Diretoria da Festa de Nazaré, com apoio da Arquidiocese de Belém, atendendo a pedido da Federação dos Ciclistas do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci. Neste ano, serão cerca de 14 quilômetros de romaria, com ciclistas e bicicletas vindos de toda parte, inclusive do interior do Estado. As bicicletas, em sua maioria, são ornamentadas com detalhes da festividade do Círio e, no final do evento, em geral, são premiadas as bicicletas mais bem destacadas pela criatividade nos enfeites.



Além do passeio em si, com cânticos, orações, louvores e homenagens em pontos de paradas, os ciclistas seguem buzinando e apitando, chamando atenção da população.



A previsão, neste ano, é que todo o percurso da Ciclorromaria se conclua em cerca de duas horas.

PERCURSO

A concentração acontece a partir das 8h na Praça Santuário, de onde sai pela Avenida Nazaré, Avenida José Bonifácio, Avenida José Malcher, Travessa 9 de Janeiro, Travessa Antônio Barreto, Doca, Domingos Marreiros, Avenida Alcindo Cacela, Avenida José Malcher, Travessa Dr. Moraes, Avenida Braz de Aguiar, Avenida Serzedelo Corrêa, Avenida Gentil Bittencourt, Travessa 3 de Maio, Avenida Conselheiro Furtado, Avenida Generalíssimo Deodoro, Rua dos Caripunas, Travessa Quintino Bocaiúva e retorno na avenida Nazaré, rumo à Praça Santuário.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar