Cid Moreira recorda morte de filha e marca Whindersson em post

Cid Moreira foi às redes sociais, nesta quarta-feira (2), se solidarizar com Whindersson Nunes, que perdeu o filho João Miguel, após parto prematuturo. No post, o jornalista de 93 anos recordou a morte da filha, Jaciara Moreira, no ano passado, após um enfisema pulmonar e marcou o youtuber, dizendo o quanto ficou comovido com a foto (abaixo) feita pelo humorista.

“Boa tarde pessoal! Tudo bem? Tudo em paz? Eu fiquei muito comovido com essa foto no insta do @whinderssonnunes ! Os meses de espera. O amor! A ansiedade e, infelizmente, no final a dor! Cada mãe e pai que passaram por isso sabem do que eu estou falando! Não perdi a minha filha bebê! Ela era bem adulta e mesmo assim uma parte de mim morreu com ela! Imagina os sonhos e expectativas que uma criança traz para nossas vidas?! Me digam suas experiências a respeito?!”, questionou.