Cidadania, MDB e Solidariedade na disputa pela Prefeitura de Goianésia do Pará

Três partidos definiram, em convenções partidárias, nomes à Prefeitura de Goianésia do Pará, que realiza eleição suplementar para a escolha de prefeito e vice no dia 3 de outubro. Russinho, Pastor Davi e Gilmara Lacerda encabeçam a disputa eleitoral.

Francisco Eduardo Oliveira, o Eduardo Russinho, teve o nome referendado na convenção do Solidariedade ocorrida no sábado, Loja Maçônica Fernando Cabral, que aprovou o nome do vice, o ex-vereador Ivanildo do Rego Lima. Russinho é filho do ex-prefeito João Gomes da Silva, o Russo, assassinado há 5 anos.

Também está na disputa pela Prefeitura de Goianésia do Pará, é o atual prefeito em exercício e presidente da Câmara de Municipal, vereador Francisco David Leite Rocha, o pastor Davi, que assumiu o cargo em janeiro. O nome do gestor foi confirmado nessa segunda-feira (9) em convenção do MDB, no ginásio poliesportivo Leandro Martins. Ele terá como vice Welliton Ferreira Orbano.

E uma mulher disputará a preferência do eleitorado do município. Ela é Gilmara Lacerda Paulúcio, esposa do ex-vereador Tiaguinho. Gilmara é candidata pelo Cidadania e terá como vice Kleber Sampaio.

Suplementares

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a data para a realização das eleições suplementares no município, que estão marcadas para acontecer em 03 outubro de 2021. Segundo dados do TRE-PA, Goianésia registra 21.409 eleitores, destes 18.283 já realizaram cadastro biométrico.

Por: Antônio Barroso

Fonte: Blog Zé Dudu