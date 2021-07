“Cidadania por todo o Pará” leva ações a moradores de Mocajuba

Atendimentos nas áreas de assistência, saúde, esporte e cidadania serão realizados até esta sexta-feira, 23

A sombra das árvores da Escola Municipal Instituto Nossa Senhora, localizada na cidade de Mocajuba, foi o cenário em que crianças, jovens e adultos participaram de atividades que estimulam a criatividade, a coordenação motora e melhoram significativamente a memória. Essa é a proposta do projeto “Espaços Abertos”, que integra a iniciativa “Cidadania por todo o Pará”, e que desembarcou nesta quinta-feira (22) no município situado na região nordeste do Pará.

“O esporte que promovemos aqui é de participação. Aqui, por exemplo, damos oportunidade para pessoas que não costumam ter essas atividades em suas rotinas. Através de jogos e orientações, trazemos entretenimento por meio de jogos educativos, além das cartilhas educativas e preventivas. Observamos que somos muito bem recebidos por esse público carente, mas extremamente receptivo”, disse Carlos Valente, coordenador de projeto desenvolvido pela Fundação ParáPaz.

Além do espaço de lazer, a ação tem o objetivo de concentrar no mesmo lugar diversos órgãos estaduais a fim de garantir o acesso a serviços essenciais à comunidade e conta com a parceria da Secretaria de Saúde (Sespa), Polícia Civil, Defensoria Pública, além da Fundação ParáPaz.

Um dos serviços mais demandados foi a emissão da carteira de identidade. Apesar da grande procura, o serviço foi ágil: em menos de uma hora, os interessados entravam com a documentação e aguardavam a entrega pela equipe da Diretoria de Identificação da Polícia Civil do Pará (DIDEM).

Odilene Pantoja garantiu nova documentação de identificação

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

O pescador Marcelo Cleiton foi o primeiro a receber o RG na ação desta quinta-feira. “Agora nós vamos poder resolver problemas antigos, assuntos pessoais. Viemos do interior de Mocajuba somente para isso. Nós precisamos muito. Agora eu estou feliz. Identidade na mão e cidadania garantida”, disse o morador da cidade.

Saúde também é prioridade no “Cidadania por todo o Pará”. Consultas médicas com clínico geral, pediatra e ginecologista, bem como a regulação para consultas, exames e cirurgias especializadas, a realização de palestras sobre saúde bucal, testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C, HIV, IST, Covid-19 e RT-PCR, como também vacinas contra H1N1, HPV e tríplice viral (sarampo) foram oferecidas de forma gratuita à população.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará“

Todos que chagam aqui são tratados com muito respeito, dignidade e admiração. O Governo do Estado tem esse diferencial de recepcionar bem o cidadão que não procura. Entre os testes, estamos fazendo o para identificar a Covid-19. Que tem a doença detectada já é encaminhado, junto à Secretaria Municipal de Saúde conforme o protocolo”, disse a coordenadora estadual de saúde bucal, Alessandra Amaral.

Serviço:

A Fundação ParáPaz prossegue com a oferta de serviços para a população de Mocajuba nos dias 22 e 23 de julho, de 8h às 14h, na Escola Municipal Instituto Nossa Senhora das Graças, localizada na rua 15 de Novembro, s/n. Serão oferecidos atendimentos nas áreas de assistência, saúde, esporte e cidadania. Por Evaldo Júnior (PC)