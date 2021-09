Cidade calma no feriado prolongado da Semana da Pátria

Milhares de pessoas aproveitaram o final de semana prolongado da Independência do Brasil (7 de Setembro) para se dirigir ao interior do Estado e aos principais balneários, especialmente Mosqueiro, Outeiro, Salinas, Algodoal, Marudá, Ajuruteua, Pesqueiro e Caripi, entre outros. Todavia, a capital paraense amanheceu neste domingo, 5, Dia da Raça e da Amazônica, com seus pontos turísticos calmos, mas movimentados. É que muitos preferem essa calmaria para desfrutar das belezas de Belém, com trânsito sem congestionamento, a sombra das mangueiras e a domingueira na Praça da República, no Bosque Rodrigues Alves, na Estação das Docas, Mangal das Garças, Parque Ambiental de Belém, Ver-o-Rio, Portal da Amazônia, entre outros.



O casal Reinaldo e Suely Rodrigues afirma que gosta de ficar mesmo na cidade ou em casa. “Nesses feriadões tem muita confusão, engarrafamento, praias e barracas lotadas. Esses locais ficam legais fora de temporada; na temporada fica difícil. A gente prefere ficar em casa e, quando se quer passear, a gente vem dar uma volta em locais como o Portal da Amazônia. Aqui é um encanto, é lindo, é limpo, tem ar puro, água de coco; uma maravilha para quem tem crianças para brincar”, explicou Reinaldo.



Nessa manhã, ainda havia poucas pessoas no Portal da Amazônia, “mas a tendência é o movimento aumentar de tarde, principalmente se não chover. Isso aqui bomba de tanta gente”, disse Raimundo Júnior, vendedor de água de coco que trabalha no local desde que foi aberto ao público.

Júnior recorda que, na época da pandemia nem adiantava ir para o loca, que “não se vendia nada; não tinha ninguém aqui, mas agora, as coisas mudaram, graças a Deus. Milhares de pessoas vêm pra cá curtir essa beleza de local, o por do sol, a vista para o Rio Guamá e a proximidade com as ilhas de Belém. Isso aqui precisa ser explorado mais e mais”, disse o vendedor, que mora às proximidades do Portal da Amazônia.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar