Cidade de Vigia leva o Troféu Eficiência da Regional Guamá/Guajará do Joapa

Finalizou no domingo (20), a regional Guamá/Guajará dos Jogos Abertos do Pará, que teve Castanhal como cidade-sede. Dos 10 municípios participantes, Castanhal, Igarapé Açu, Vigia e Santa Izabel já conquistaram vaga para a etapa estadual. A maior premiação da competição, o Troféu Eficiência, foi para a Vigia, com 38 pontos.

Ao longo dos quatro dias de competições, mais de 1.200 atletas das cidades de Benevides, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açú, Magalhães Barata, Macaranã, Santa Izabel do Pará, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará e Vigia, competiram em 6 modalidade.

A premiação começou no sábado com a disputa no tênis de mesa, que repetiu o pódio do ano passado e levado ao bicampeonato o atleta izabelense, Pedro Silva, que garantiu o primeiro lugar na competição.

“Me sinto honrado em ter a oportunidade de confraternizar mais um ano com os colegas da região. O Joapa é um evento de oportunidade e descoberta de atletas”, destaca Pedro, atleta de tênis de mesa.

Ainda no sábado, foram finalizadas as modalidades de basquete, vôlei feminino e masculino, com a vitória de Castanhal; e handebol, onde Vigia levou o primeiro lugar.

“Castanhal mostrou mais uma vez ser uma potência do esporte na região. Ficamos super felizes com os resultados pois mostra que estamos no caminho certo em apoiar e incentivar eventos esportivos que promovam a integração, qualidade de vida e amor ao esporte”, explicou Denison Ribeiro, secretário de esporte do município de Castanhal.

No domingo, as competições iniciaram com as finais de futebol de areia feminino e masculino que resultou nos primeiros lugares de Vigia e Igarapé-Açú, respectivamente. No futsal, o feminino de Igarapé-Açú levou a melhor e Vigia, no masculino.

Chefe da delegação de Vigia, que levou o Troféu Eficiência da regional, Dybarros, agradeceu a realização do evento. “Somente agradecer a organização do Joapa por nos dar a oportunidade de participar de mais uma edição. Agradeço a toda a equipe da Seel por todo apoio na competição,” destacou o representante da delegação.

A coordenadora da regional Guamá/Guajará, Kátia Rocha, falou sobre o incentivo ao atleta e ao fomento do esporte na região. “Vimos competições com excelente nível técnico entre os municípios. Foi uma regional de grande sucesso. É uma grata satisfação finalizar esta regional”, pontuou.

Texto de Bruna Cabral

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação