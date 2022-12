Cidade Luz

A capital paraense já está em clima de Natal. Quem vai ao centro histórico, avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata, praças da República e Batista Campos, além da Avenida Doca de Souza Franco, entre outros, já percebe a iluminação temática das festas de fim de ano, que compreendem Natal, Ano Novo e Santos Reis. Na Basílica, com uma decoração especial, são aproveitadas as iluminações do Círio com seus arcos. Há, também, um presépio armado em pleno altar da Praça Santuário.