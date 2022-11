Cidade marajoara vai premiar decoração de rua para a Copa do Mundo

Moradores de Bagre, no Arquipélago do Marajó, serão premiados com dinheiro se decorarem as ruas com as cores do Brasil durante a Copa do Mundo do Qatar. A promoção é feita pela Prefeitura marajoara, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que realiza o “Concurso Bagre na Copa”. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 (veja como abaixo).

“O objetivo é incentivar a torcida pela seleção brasileira nos jogos que serão realizados na Copa do Mundo do Qatar e colorir as ruas de Bagre com as cores da bandeira brasileira”, justificou a Prefeitura nas redes sociais.

De acordo com o regulamento, cada rua inscrita pode agendar com a Comissão Organizadora um dia e uma hora para a apresentação da decoração e demais atrações artísticas que compõem a candidata.

A rua participante deverá ter, no mínimo, 50 metros de percurso decorado. No dia 23 de novembro a Comissão Julgadora vai visitar as ruas pré-selecionadas.

Os quesitos de avaliação serão originalidade, criatividade, temática, envolvimento da comunidade, beleza, tamanho da área decorada e sustentabilidade.

Em cada jogo do Brasil na primeira fase haverá uma rua vencedora. Cada rua vencedora vai receber o valor de R$ 2 mil e um kit Bagre na Copa.