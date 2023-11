Cidade Nova IV terá mutirão de limpeza nesta sexta-feira (24)

O município de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEURB), promoverá um mutirão de limpeza no bairro da Cidade Nova IV, nesta sexta-feira (24). A ação, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população, contará com a coleta de entulhos, podas de árvores, sofás, fogões e outros móveis sem uso.

O mutirão será realizado a partir das 8h, e os moradores da Cidade Nova IV poderão colocar os materiais para descarte na frente de suas casas. A SEURB pede a colaboração da população para que os materiais sejam colocados em sacos plásticos e amarrados, para facilitar o recolhimento.

O mutirão de limpeza é uma ação importante para manter a cidade limpa e organizada. A SEURB realiza esse tipo de ação periodicamente em todos os bairros de Ananindeua.

Ruas Contempladas:

WE 35

WE 36

WE 37

WE 38

WE 39

▪WE 40

WE 41 (ENTRE AV. DOM VICENTE ZICO E AV. NONATO SANOVA)

Foto: RICARDO AMANAJÁS