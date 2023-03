Cientistas acham 2 mil cabeças de carneiro mumificadas

O governo do Egito anunciou, neste domingo (26), a descoberta de mais de duas mil cabeças de carneiros mumificadas no Templo de Ramsés II, localizado no sul do país. De acordo com o Ministério de Antiguidades e Turismo do país, as cabeças provavelmente serviram como oferendas em culto ao faraó Ramsés II, séculos após sua morte.

Além disso, também foram exumados cães, ovelhas, vacas, cabras, gazelas e mangustos, que datam da dinastia ptolomaica. O processo foi feito em parceria com arqueólogos da Universidade de Nova Iorque.

Ainda foram encontrados resquícios de um palácio que possuía paredes com quase cinco metros de espessura, e objetos como papiros, estátuas, roupas, sapatos e árvores centenárias.

– Estas descobertas permitirão conhecer melhor o templo de Ramsés II e as atividades que decorreram entre a sua construção, durante a 6ª dinastia do Antigo Império (entre 2.374 e 2.140 a.C.), e o período ptolomaico (323 a 30 a.C.) – explicou Mostafa Waziri, diretor do Conselho Supremo de Antiguidades.

