Cientistas descobrem um novo mecanismo de combate a infecções fúngicas

Estudo conduzido na USP indica que a proteína interferon do tipo 1 pode ajudar no tratamento de patógenos resistentes

Os interferons do tipo 1 são glicoproteínas produzidas por células do sistema imune conhecidas por sua atividade antiviral, sendo essenciais, por exemplo, no combate aos coronavírus.

Porém, um estudo conduzido no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) revelou que essas moléculas também atuam no combate a infecções por fungos do gênero Candida.

