Cientistas indicam máscaras por subvariante do coronavírus

Dados recebi no Reino Unido apontam que a subvariante Eris, da variante Ômicron, representa um em cada dez casos de Covid-19 e o número de pessoas infectadas pelo vírus aumentou de uma estimativa de 3,3 por 100 mil para 7,2 em menos de um mês. As informações são do R7 com base no jornal The Mirror.

Por causa dos números, os cientistas estão recomendando a volta do uso de máscaras.

– Além disso, uma nova sublinhagem, temporariamente referida como BA.6, está levantando receios de um possível cenário grave da Covid-19 nas próximas semanas – reportou o portal.

Até o momento, a sublinhagem foi detectada somente na Dinamarca e Israel, mas especialistas veem uma tendência preocupante de mutação.

A especialista em atenção primária Trisha Greenhalgh, da Universidade de Oxford, usou o Twitter para comentar o caso.

– Meus vários grupos de WhatsApp de ciência estão em frenesi. Trechos de linhagem genética e diagramas estão sendo compartilhados intensamente. Eu entendo apenas os aspectos gerais, mas parece que está novamente na hora de usarmos máscaras – escreveu.

A professora Christina Pagel, matemática da University College London e membro do grupo Independent Sage, também se manifestou por meio das redes.

