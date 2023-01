CIIR abre Processo Seletivo para Jovem Aprendiz com oportunidade a PcD’s

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), localizado em Belém, está realizando o Processo Seletivo com oferta de vagas ao Programa Jovem Aprendiz 2023, incluindo, a Pessoas com Deficiência (PcD’s). Os interessados devem enviar currículo, exclusivamente, para o e-mail: ciir-bancodetalentos@indsh.org.br .

As inscrições seguem até o dia 23 de janeiro. Os currículos passarão por triagem com base em critérios do setor de Recursos Humanos (HR). Os aprovados na primeira fase, de análise documental e curricular, serão comunicados o dia, a hora e local da realização da segunda fase com provas e entrevistas.

A seletiva destina-se às pessoas com idade entre 18 até 24 anos; residir em Belém ou na Região Metropolitana; e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

A carga horária de trabalho é de quatro horas diárias de trabalho, de segunda a sexta-feira, durante um ano e quatro meses de participação integral no programa.

Estrutura

O Centro é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência visual, física, auditiva e intelectual. Os usuários podem ter acesso aos serviços do CIIR por meio de encaminhamento das Unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município que, por sua vez, encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado, conforme perfil do usuário, pelo Sistema de Regulação (Sisreg).

Serviço – O CIIR é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1000. Mais informações: (91) 4042-2157/58/59.

Foto: Pedro Guerreiro/ Ag. Pará