CIIR abre vaga para oficial de manutenção inscrições encerram na próxima sexta-feira

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, abriu processo seletivo para vagas de oficial de manutenção. Pessoas com deficiência (PcDs), também podem se candidatar a vaga. Para participar do processo seletivo, basta enviar o currículo exclusivamente para o e-mail: ciir-bancodetalentos@indsh.org.br, até o dia 09 de dezembro.

Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados, serão comunicados sobre o dia, a hora e local da realização das provas e entrevistas. Os candidatos ao cargo devem ter os seguintes conhecimentos e habilidades: ensino médio completo, informática básica. É desejável ter formação técnica. A experiência com hidráulica será um diferencial.

Entre as atividades principais do cargo, estão: planejar os serviços de manutenção predial, hidráulica e de carpintaria junto ao gestor; diagnosticar os reparos prediais em gerais, registrando as informações em ordens de serviço e/ou relatório técnico; serviços de reparos eventuais de solda; auxiliar na solicitação de compras de materiais e equipamentos necessários para conclusão de serviços.

Sobre o CIIR

O CIIR é um órgão do Governo do Estado, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa. O Centro Integrado de Reabilitação presta assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência atendendo via SUS, e funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n°1.000. para mais informações basta ligar para o telefone: (91) 4042-2157 / 58 / 59.

Foto Reprodução: Sespa