CIIR abre vagas para Recreador e Assistente de Oficina Ortopédica

Estão abertas as inscrições para Banco de Talentos com vaga para Recreador e Assistente de Oficina Ortopédica, do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém. Os interessados devem enviar currículo, exclusivamente, para o e-mail: ciir-bancodetalentos@indsh.org.br, até a sexta-feira (15). As vagas também estão destinada à Pessoas com Deficiência (PcD).

Os currículos recebidos serão analisados pelo setor de Recursos Humanos (RH) com base em critérios pré-definidos. Os candidatos aprovados na fase curricular serão convocados para provas e entrevistas. É desejável ter experiência de no mínimo um ano na área.

Requisitos – Para o cargo de Recreador, é preciso ter formação em Artes Cênicas e/ou Música, tendo como principais atividades, formular, executar atividades recreativas e educativas voltadas para educação em saúde, que alcancem usuários, acompanhantes e profissionais da instituição; além de acompanhar as atividades artístico pedagógicas, culturais e formativas junto a professores do setor de Arte e Cultura.

Para a função de Assistente da Oficina, o candidato precisa atender ao perfil profissional que desenvolva a confecção de órteses e próteses; manutenção de meios auxiliares de locomoção, dispensa de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM); suporte durante os atendimentos de profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais; e trabalho de produção em dispositivos genuínos da oficina do CIIR.

Foto: Divulgação