CIIR adere ao outubro rosa e esclarece  PcD´s sobre a importância da prevenção do câncer￼￼

Referência no atendimento de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência (PcD´s) no Pará, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), adere à campanha nacional do Outubro Rosa, em consonância com a programação do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de saúde Pública (Sespa), que alerta para a importância da prevenção ao câncer de mama, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.

Mais de 50 pessoas, entre usuárias e acompanhantes, participaram da Roda de Conversa realizada ontem (20/10), pela enfermeira Ana Cristina Costa Góes, que falou sobre os diversos aspectos da temática como prevenção, definição da doença, sinais de alterações de mamas, incentivo ao toque, rede de assistência à saúde, fluxos de mamografia de rastreamento e diagnóstico, entre outros.

Durante a ação de educação em saúde, foram repassadas várias informações importantes sobre o câncer de mama que é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) para o Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Para o melhor entendimento das pessoas presentes no evento, Ana Cristina usou a didática com demonstração de próteses com formato de seios, carinhosamente confeccionados com isopô, tintas, papel, cola e biscuit, para demonstrar os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

Presente no evento em combate ao câncer de mama realizado pelo CIIR, Gilca Alves Barreiros, 42, mãe do usuário Felipe Alves Barreiros, 17 anos, que acompanha o filho desde janeiro de 2022, para atendimento ao seu filho que é autista, ações como essas são muito importantes. “É de extrema necessidade que a informação chegue à população. Ter acesso a elas faz com que a gente fique atenta a nossa saúde e também podemos compartilhar com as demais pessoas fora daqui”, afirmou Gilca, que aos 27 anos foi diagnosticada com câncer de mama, mas que com o diagnóstico precoce, venceu a luta contra a doença. “É importante aprender mais sobre o tema, porque quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido a cura”, finalizou a acompanhante.

Ana Cristina aproveitou a oportunidade para informar que as próteses de silicones, utilizadas na ação, foram confeccionadas pelo esposo de uma colega técnica de Enfermagem do CIIR. Sobre a interação na ação de educação e saúde, ela considerou de excelente. “Atingimos nosso objetivo de levar informações claras e objetivas para nossos usuários e acompanhantes e, dessa forma, contribuímos para redução de casos de câncer de mama no Pará, bem como reduzir número de óbitos causados pela doença. Todos juntos contra o câncer de mama”.

A ação de educação em saúde, promovida pelo setor de Arte e Cultura com apoio do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH).

SERVIÇO– O CIIR funciona na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4042-2157 / 58 / 59.

Por Vera Rojas (HEMOPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação