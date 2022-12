CIIR celebra Dia da Criança com Deficiência e do Fonoaudiólogo com serviços em saúde

Referência no Pará em Assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência visual, física, auditiva e intelectual, incluindo o autismo, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, celebrou nesta última sexta-feira (9), o Dia do Fonoaudiólogo e da Criança com Deficiência.

O Centro possui dois grandiosos e tecnológicos espaços em saúde ofertando a acessibilidade e inclusão aos pequenos usuários. Para o autismo, o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro do Autista (Natea) promove às crianças a psicopedagogia e motricidade, Atividade de Vida Diária (AVD), Terapia Ocupacional Convencional, Integração Sensorial e Musicoterapia. Ainda contam com as especialidades em Enfermagem, Psicologia e o Serviço Social.

Os pequenos usuários também são assistidos no Centro Especializado de Reabilitação, o CER IV, grau máximo em oferta de serviço em saúde atingindo as quatro especialidades: visual, física, auditiva e intelectual. Complementando, o CIIR disponibiliza a Casa Funcional, que estimula as atividades de vida diária do reabilitando.

Monique Santos é uma das profissionais de Fonoaudiólogia que atuam no Natea. Ela pontua que o objetivo da área é “auxiliar a comunicação centrada na pessoa. Muitos dos nossos usuários têm dificuldade na questão de comunicar, principalmente, na reabilitação. Desta forma, vejo a importância da fonoaudiologia”.

De acordo com a fonoaudióloga, o espaço em saúde trabalha com os usuários a ampliação de três importantes áreas: a voz, audição e disfagia. Paralelamente, o Centro Inclusivo proporciona os Treinamentos Parentais, teórico e prático, tendo como objetivo ensinar aos pais e responsáveis dos usuários, procedimentos terapêuticos realizados no Natea, como a terapia Applied Behavior Analysis (Análise do Comportamento Aplicado – ABA).

A iniciativa reforça o ambiente familiar com a terapia feita pelos profissionais no Centro. A agilidade de resposta do usuário é mais efetiva. “É como você estudar na escola e estudar em casa. A pessoa fica mais preparada para as provas”, frisou um dos facilitadores do ABA, Thiago Batista, terapeuta no Centro de Inclusão.

Silvana Oliveira, de 53 anos, conta que o seu neto, o usuário Heitor Leônidas, de 7 anos, há cerca de dois meses vem sendo assistido no Natea e ela já vê respostas positivas no quadro clínico do garoto, após sessões no Treino Parental e na Fonoaudiologia.

“Antes de começar o acompanhamento aqui no Natea, o Heitor tinha um estresse elevadíssimo, que beliscava as pessoas, mordia, não conseguia identificar os objetos e muito menos falar. Agora, com esse processo vivenciado nesses meses, é visível uma melhora, está mais controlado, já começa a identificar os objetos como um copo, por exemplo. Na hora do almoço, a gente coloca a refeição no prato e ele come sozinho. Diferença e tanto em apenas dois meses de acompanhamento”.

De janeiro a novembro de 2022, mais de 15 mil procedimentos em Fonoaudiologia foram promovidos aos usuários.

Estrutura – O CIIR é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência (PcDs) visual, física, auditiva e intelectual. Os usuários podem ter acesso aos serviços do CIIR por meio de encaminhamento das unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação (Sisreg).

Serviço: O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157/58/59.

Texto: Pallmer Barros/Ascom CIIR

Fonte: Agência Pará/Foto: DIvulgação