CIIR comemora Dia da Infância com mais de 100 mil atendimentos aos seus pequenos usuários

A gestão do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, antecede a comemoração pelo Dia da Infância, festejado anualmente em 24 de agosto, ao oferecer atividades comemorativas inclusivas aos seus pequenos reabilitandos e seus acompanhantes, nesta quarta-feira (23). A equipe também tem muito a festejar a data com a significativa marca de 110.501 atendimentos realizados aos seus usuários com deficiência durante os sete últimos meses de 2023.

Estes atendimentos, oferecidos por meio do compromisso com a qualidade de vida das crianças paraenses, que é um direito ao serviço em saúde pública centrado na pessoa, incluem atendimentos em terapias, consultas médicas e exames ambulatoriais.

Os dados expressivos são comemorados pela diretora executiva da unidade de reabilitação, Rejane Xavier. “Alcançar a marca de 100 mil atendimentos é um marco muito importante para todos nós, especialmente, para essas crianças atendidas na instituição que é um local com 100% dos seus atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo e facilitando acesso a tratamento individualizado, baseado nos gostos e particularidades que são pilares centrais no cuidado centrado na pessoa que praticamos”.

A comemoração pelo Dia da Infância foi realizada pelo setor de Arte e Cultura em parceria com o Grupo de Trabalho Humanizado (GTH), que proporcionou o “Circuito do Brincar” disponibilizando diversas atividades lúdicas, entre elas, pintura, jogo com argolas e o clube de leitura. A dinâmica envolveu cerca de 100 crianças em atendimento, atividade que ofertou entretenimento e inclusão também aos acompanhantes.

Entre os participantes estava o pequeno Gabriel Vasconcelos, de seis anos, que à espera do início de mais uma sessão de terapia, acompanhado da mãe, Gabriely Vasconcelos, de 29 anos, o garotinho integrou à atividade de pintura, que segundo a genitora, ofertou socialização e complemento terapêutico.

“Todas as atividades promovidas pelo CIIR são bem legais e atrativas. Durante a sessão de pintura, o meu filho interagiu com as outras crianças e ainda potencializou a sua coordenação motora fina ao segurar o pincel na mão quando pintou. Atualmente, o Gabriel está realizando atividades terapêuticas para aprimorar a questão de pagar os objetos, então, o Circuito foi bem proveitoso”, comemora Gabriely.

Acompanhamento pediátrico – O Centro de Reabilitação garante consultas médicas em várias especialidades pediátricas e encaminhamentos a subespecialidades.

“Desde a solicitação de exames de sangue e de rotina à prevenção de doenças, por intermédio de exame clínico e encaminhamento para subespecialidades da pediatria como neuropsiquiatra, gastroenterologia, alergologista e cardiologista”, salienta Alan Contente, pediatra do CIIR.

O profissional destaca ainda, a importância desta especialidade para o acompanhamento e monitoração do bem-estar da criança, desde o nascimento até os 12 anos, idade limite da infância de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). “Nosso intuito é prevenir patologias, mas caso ocorra, realizamos o acompanhamento para restabelecer a saúde e, assim, fazer com que os pequenos consigam se desenvolver de forma saudável. Por isso, é muito importante as consultas de rotina para monitorar a saúde”.

Para o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, programações especiais em datas comemorativas são importantes para tornar o ambiente mais humanizado para usuários e acompanhantes. “Atividades dessa natureza, com certeza, aliviam o estresse dos pequenos pacientes e melhoram a adesão deles às diversas terapias pelas quais precisam passar periodicamente”.

Referência – O CIIR é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência (PcDs) visual, física, auditiva e intelectual. Os usuários podem ter acesso aos serviços do Centro por meio de encaminhamento das unidades de saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez, encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual (SER).

Serviço: O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na rodovia Arthur Bernardes, n° 1.000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157 /58 /59.

