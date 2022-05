CIIR comemora seus quatro anos com conquistas e inovações na assistência às PcD’s

Com a oferta de assistência de média e alta complexidade para Pessoas com Deficiência (PcD) física, auditiva, visual e intelectual de todas as faixas etárias, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) comemora, nesta segunda-feira (30), quatro anos de funcionamento ininterrupto que vem transformando a vida de usuários e seus familiares com modelo de gestão de cuidado inovador que é referência na Região Norte. Ao longo desses anos, a equipe multiprofissional do CIIR realizou mais de 747 mil atendimentos que culminaram com 96% do índice de satisfação do usuário.

O aniversário é da instituição, mas é a economista Ana Paula Amaral Carvalho, 50, mãe do João Felipe Amaral Carvalho, 13 anos, que recebe atendimento no CIIR há quatro anos, diz que se sente presenteada com a assistência ofertada ao seu filho ao longo desse tempo.

O pequeno usuário tem uma doença genética progressiva, a Amiotrofia Muscular Espinhal tipo 2, mais conhecida como AME (é uma doença genética rara, que afeta algumas habilidades básicas do indivíduo), conta com apoio diário dos pais que sempre o acompanham nas terapias no CIIR, onde o menino já é conhecido de todos.

“Antes dele ser encaminhado para o CIIR, a gente procurava uma assistência global em um único lugar e nós fomos contemplados na totalidade de nossas expectativas neste Centro, que vem proporcionando todas as terapias que meu filho necessita para seu desenvolvimento. A gente passa uma tarde aqui e o João faz terapia ocupacional, hidroterapia, fisioterapia, psicologia. Isso é um diferencial porque não precisamos nos deslocar para outros locais. Tudo é feito aqui”.

A economista destaca o desenvolvimento do filho em vários aspectos como a motora, autonomia. “João só teve ganhos. O atendimento feito pela equipe é nota 10. Só tenho a agradecer. Acho que nem no Brasil a gente encontra outro centro como esse. Agradeço ao Governo do Estado por proporcionar um atendimento de excelência para todos nós”, agradeceu, Ana Paula Amaral, que estava acompanhada do marido, João, que ratificou as falas da esposa.

Assim como o menino João Felipe, os demais usuários assistidos pelo Centro de Reabilitação foram beneficiados com os serviços oferecidos pela equipe multiprofissional que garantiu 747.721 atendimentos realizados, entre eles, atendimento ambulatorial e exames gerais, no Centro Especializado de Odontologia (CEO II), reabilitação, Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), e na Oficina Ortopédica, que culminaram em 96% do índice de satisfação dos usuários.

Entre esses beneficiados, está também o garoto Calebe Almeida, 8 anos e, assim como os demais, recebe assistência de qualidade, segura e humanizada há quatro anos no CIIR. Segundo a mãe dele, Emily Kelli Mendonça de Almeida, Calebe é autista e desde o início das atividades do CIIR, ele recebe atendimento. “Ele teve diagnóstico desde os dois anos de idade. Por um tempo eu paguei atendimento em uma clínica particular, mas com problemas financeiros, não tive condições de manter. Então, soube do CIIR e procurei saber a forma de encaminhar meu filho para cá. Foi tudo muito maravilhoso. Entramos aqui ainda em 2018, onde ele passou por avaliação global da equipe. Não imaginava que aqui atendia autismo. Sempre fomos muito bem acolhidos pelos profissionais”.

A mãe de Calebe explica que o atendimento do filho começou no Centro Especializado de Reabilitação (CER IV), onde teve atendimento com terapia ocupacional, psicólogo, fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia, que ajudaram muito no desenvolvimento do pequeno usuário, que depois foi encaminhado para seguir tratamento no Núcleo de Atendimento Transtorno do Espectro Autista (Natea), que é baseado na Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e em evidências científicas, o espaço oferece serviços multiprofissionais que auxiliam no desenvolvimento de pessoas com autismo. Ambos os serviços fazem parte do complexo do CIIR.

“No Natea ele melhorou ainda mais. Foi espetacular. Ele não fazia nada da rotina diária, não tinha autonomia para comer sozinho, por exemplo. Foi transformador. Hoje ele até verbaliza frases, está na escola e em processo de leitura. O CIIR é o nosso presente”, agradeceu a dona de casa.

Avanços da gestão

Os desafios diários enfrentados pela gestão de cuidado integral aos usuários PcD´s é o combustível da inovação da assistência constantemente refinada pela gestão do CIIR. Ao fazer uma avaliação das principais conquistas alcançadas, ao longo desses quatro anos, a diretora Executiva, Paola Reyes, aponta o modelo de cuidado centrado na pessoa que busca sempre alinhar o que é ofertado ao que o usuário necessita.

“O CIIR trouxe uma transformação para todos, usuários e equipe multiprofissional, inclusive, na reabilitação no Estado, pois isso tem feito que outras unidades de assistência também reestruturem seu modelo de cuidado, usuários já percebem como cuidado integral é benéfico”, ressaltou a gestora.

Ela destaca ainda a importância do CIIR dentro da saúde pública do Pará por ser referência na assistência a PcD e, algumas especialidades são ofertadas somente pelo CIIR, resolvendo uma lacuna assistencial histórica. “É necessário ressaltar também a importância do papel das associações e dos usuários que têm voz dentro do CIIR, através de reuniões de gestão compartilhada, melhorando cada vez mais o diálogo, a escuta entre a instituição e usuários”.

Paola Reyes finaliza com agradecimento à sua equipe por sempre receber bem, acolher e fazer com que as pessoas tenham momentos de esperança, respeito, acessibilidade e empatia. “Cada colaborador é responsável pelo que o CIIR é hoje. Nada seria possível sem o apoio deles. Agradeço também ao Governo do Pará que é o grande incentivador da inovação da assistência à saúde pública. Agradeço a confiança e credibilidade depositada em nós. Me sinto feliz em fazer parte do Centro e ver o crescimento dele ao longo desses quatro anos”.

Para o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, os serviços oferecidos no CIIR são agentes de transformação no cotidiano dos usuários. “Este momento serve para refletir e reconhecer que estamos no caminho certo e temos essa certeza porque nossos pacientes nos mostram isso, pois desenvolvem atividades que envolvem integração, mudança de vida e adequação do desenvolvimento ocupacional”, destacou.

Gestão por Excelência – Há quatro anos, a equipe multiprofissional do CIIR conquistas certificações pela excelência da gestão, entre as mais relevantes, destacamos: Certificação Qmentum International IQG, selo Acreditado Diamante, que coloca o centro como o primeiro da região Norte/Nordeste, e uma das poucas no Brasil, a conquistar esse nível de excelência de gestão.

Selo verde – Instituto Chico Mendes – A responsabilidade socioambiental é um das prioridades da gestão CIIR, por isso teve o reconhecimento do Instituto Chico Mendes, que é uma organização social, que desenvolve ações, programas e projetos, buscando a conservação dos recursos naturais para a melhoria da qualidade de vida concedeu o selo verde na categoria “Ação Socioambiental Responsável” – Selo Verde, pelo desenvolvimento do projeto ECOCIIR ao atender os critérios do Programa de Certificação (PROCERT) do referido Instituto.

Programa Brasileiro GHG Protocol Selo Ouro – Concedido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces), da Fundação Getúlio Vargas, destinado às empresas e instituições que possuem inventários de emissão de gases de efeito estufa.

Credenciamento PRONAS – É um programa nacional de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência.

Programação comemorativa – A data será marcada com evento no auditório da instituição que reunirá colaboradores, usuários e acompanhantes. A comemoração será aberta por Paola Reyes. Haverá apresentações culturais, atividades lúdicas e parabéns pelos 4 anos do Centro de Reabilitação, de 11 às 15 horas.

Estrutura de atendimento – Os usuários podem ter acesso aos serviços por meio de encaminhamento das Unidades de Saúde, acolhido pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminhará à regulação Estadual, onde o pedido será analisado conforme perfil do usuário, através do Sistema de Regulação.

O complexo é formado pelo Centro Especializado em Reabilitação; por uma oficina ortopédica para confecção, adaptação e manutenção de próteses e órteses e Centro de Especialidades Odontológicas. A reabilitação das PcDs inclui atividades laborativas, de lazer, artística, cênica e educação em saúde, com o diferencial de uma biblioteca para Braille e Libras (Língua Brasileira de Sinais). A reabilitação física conta ainda com o auxílio de duas piscinas para hidroterapia e mecanoterapia; um ginásio terapêutico, bem como terapias em grupo individual, adulto e infantil; apartamento individual para atividade diária, auditório com capacidade para 100 lugares e prédio plenamente estruturado para receber a PcD, em todos os aspectos de suas necessidades.

O CIIR tem ainda a disponibilidade de transporte, por meio de veículos adaptados, que garante o acesso da pessoa com deficiência aos pontos de atenção da Rede.

Serviço: O CIIR funciona em um prédio na Rodovia Arthur Bernardes, 1000. Mais informações: 4042-2157/58/59.

Por Vera Rojas (HEMOPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação