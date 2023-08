CIIR destaca a importância em cuidar da saúde do coração

No Dia do Cardiologista, celebrado nesta segunda-feira (14), o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, reforça a importância de cuidados com a saúde do coração e destaca a prestação de serviços especializados de prevenção e tratamento de doenças cardíacas para crianças e adultos atendidos no espaço.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que, no mundo, mais de 17 milhões de pessoas morrem, por ano, vítimas de doenças cardiovasculares. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS), cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular e, pelo menos, 400 mil mortes ocorrem por ano, em decorrência dessas enfermidades, o que corresponde a 30% de todos os óbitos no país.

Segundo a médica do CIIR, Anna Naiff, os cuidados com a saúde do coração devem iniciar desde a infância.

“Qualquer tipo de doença não define a idade do ser humano para iniciar. Portanto, devemos ter o hábito de realizar sempre o famoso check up de saúde”, destacou, ao sugerir algumas ações preventivas, como a prática de atividades físicas regulares para a redução do estresse, associadas ao controle do colesterol elevado e a uma alimentação saudável.

Anna Naiff salienta que é indispensável investir em momentos de descanso porque o sono é um excelente regulador do corpo ao contribuir para a melhora do funcionamento do metabolismo e à prevenção de doenças crônicas.

Levando à risca o conselho da médica, a usuária América Andrade, de 84 anos, realiza o seu monitoramento em cardiologia no CIIR.

“Sempre tive a preocupação de realizar exames para monitorar a saúde, principalmente, em cardiologia porque existem diagnósticos na minha família. Adorei o atendimento no CIIR, que é bem humanizado. Realizo exames com solicitação da médica para que ela visualize se está tudo certo. A profissional ainda dá dicas de como devo seguir mantendo a saúde em dia”, disse.

A profissional ressalta que ataques cardíacos e Acidente Vascular Cerebral (AVC), geralmente, são eventos agudos causados, normalmente, por um bloqueio que impede a circulação do sangue para o coração ou cérebro.

“A razão mais comum para isso é o acúmulo de depósitos de gordura nas paredes internas dos vasos sanguíneos que irrigam o coração ou o cérebro. O AVC também pode ser causado por uma hemorragia em vasos sanguíneos do cérebro ou a partir de coágulos de sangue”, reafirma Naiff.

Segundo a cardiologista, a ocorrência de ataques cardíacos e AVC, geralmente, se dá devido a uma combinação de fatores de risco, como o uso nocivo de álcool e tabaco; alimentação inadequada que ocasiona obesidade, hipertensão, diabetes e hiperlipidemia, que se aplica à alta taxa de colesterol e de triglicérides no sangue.

Sintomas – De acordo com Anna Naiff, os sintomas do ataque cardíaco incluem dor ou desconforto no centro do peito; dor ou desconforto nos braços, ombro esquerdo, cotovelos, mandíbula ou costa. “Além disso, a pessoa pode ter dificuldade em respirar ou falta de ar; sensações de enjoo ou vômito, desmaio ou tontura; suor frio; e palidez”.

O sintoma mais comum de um AVC é a súbita fraqueza da face e dos membros superiores e inferiores, mais frequentes em um dos lados do corpo, entre eles, confusão, dificuldade para falar ou para entender; dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos; dificuldade para andar, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação; dor de cabeça intensa sem causa aparente; e desmaio ou inconsciência, são outros sinais de perigo.

Referência – O CIIR é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência (PcDs) visual, física, auditiva e intelectual. Os usuários podem ter acesso aos serviços do Centro por meio de encaminhamento das unidades de saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez, encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual (SER).

Serviço: O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na rodovia Arthur Bernardes, n° 1.000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157 /58 /59.

Fonte: agência Pará/Foto: Divulgação