CIIR entrega mais de 11 mil equipamentos aos seus usuários com deficiência física

O Cento Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, vem transformando vidas e reescrevendo histórias de superação com estrutura e tecnologias que proporcionam um avançado planejamento terapêutico que é complementado com a produção de dispositivos ortopédicos (órteses e próteses de membros inferiores e superiores, além de coletes) e de meios auxiliares de locomoção (cadeiras de rodas e de banho, andadores, bengalas e muletas). De 2019 até janeiro de 2023, foram entregues exatos 11.730 equipamentos aos usuários assistidos.

Para ser contemplado, o usuário do CIIR passa por uma avaliação na Oficina Ortopédica com as fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. “No primeiro atendimento, com a fisioterapia, por exemplo, avaliamos o usuário de uma forma global, realizamos uma anamnese e avaliamos seus aspectos físico-funcionais, identificando suas principais demandas, se o usuário necessita de dispositivos ortopédicos e/ou meios auxiliares de locomoção. Realizamos a tomada das medidas antropométricas para prescrição de cadeira de rodas, identificando as adaptações que serão necessárias e a tomada de molde para prescrição de órteses”, pontua a fisioterapeuta Marjorie Damasceno.

A profissional salienta que os dispositivos podem ser confeccionados na oficina ou serem obtidos. Por exemplo, as cadeiras de rodas são adquiridas e podem ser adaptadas para o usuário, como o assento abdutor de cavalo; encosto com apoio lateral para sustentação do tronco; apoio de cabeça ou até um ajuste no suporte aos pés.

Um dos contemplados com o serviço foi o pequeno Samuel Conceição, de apenas três anos. Acompanhado de sua mãe, Osmarina Fonseca, de 41 anos, o pequeno morador do município de Ourém, a cerca de 200 quilômetros de Belém, recebeu uma cadeira de rodas e uma de banho.

“Foi uma benção esses ‘presentes’. Irá facilitar a locomoção dele, agora que já vai começar a ir para a creche. Em casa, com a cadeira de banho, também será mais um suporte porque enfrentamos dificuldades até para realizar a higiene pessoal. Como ele não tem controle do tronco, eu o coloco no chão tentando sentá-lo para ter força e sustentação para o seu corpo. Agora, será melhor”, conta.

Importância – Diagnosticado com microcefalia, Samuel apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com déficit em seus componentes motores, como por exemplo, a hipotonia muscular.

“Conforme avaliação realizada, o usuário apresentou tônus muscular diminuído, dentre outros aspectos. Neste caso, o Samuel teve a necessidade de receber um dispositivo de locomoção, a cadeira de rodas adaptada, para proporcionar uma melhora na adequação postural e também em sua locomoção, bem como, na qualidade de vida, tanto para a criança quanto para a sua mãe”, explica a terapeuta ocupacional Jamilly Shalluam.

Colete Milwaukee – A moradora do município de Salvaterra, na região do Marajó, Silvana Gonçalves, de 12 anos, foi contemplada com o Colete Milwaukee, que para a mãe, Neli Soares, de 41 anos, será um alívio à saúde da menina e inclusão ao convívio social.

“Será um suporte para a vida dela. Devido à escoliose, caso não utilize o equipamento, a sua coluna sofre um desalinhamento com o passar do tempo e o desenvolvimento corporal. Com isso, por ser jovem, ela tem vergonha. Por este fato, ela não gosta de sair de casa. Acredito que a entrega do colete vai estimular mudança no comportamento dela, como ficar menos tímida, por exemplo, na escola”, afirma a mãe.

Confira a quantidade de entregas a partir de 2019 até janeiro de 2023:

– Meios Auxiliares de Locomoção: 6.252 – cadeiras de rodas, cadeiras de banho, cadeiras motorizadas, andadores, bengalas e almofadas de ar;

– Prótese: 539 – prótese de perna e prótese de braço;

– Órtese: 4.939 – suropodálicas, tutores, coletes e órteses de membro superior.

Total: 11.730 equipamentos para os usuários até janeiro.

Estrutura – O CIIR é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência (PcDs) visual, física, auditiva e intelectual. Os usuários podem ter acesso aos serviços do Centro por meio de encaminhamento das Unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual (SER).

Serviço: O CIIR é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157/58/59.

Texto: Pallmer Barros/Ascom CIIR

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação