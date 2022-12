CIIR participa de expedição de saúde em territórios indígenas, promovida pela Sespa

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) encerra sua participação, em 2022, no programa Expedição “Saúde por todo Pará nos territórios indígenas”, cuja última edição foi realizada de outubro até este mês de dezembro, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A Coordenação Estadual de Saúde Indígena e Populações Tradicionais (Cesipt), da Sespa, promoveu as ações de saúde no Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (Dsei Guatoc), na cidade de Paragominas, no sudeste estadual, e também no município de Santarém, no oeste do Pará.

Foram atendidos moradores dos territórios Tembé e Amanayé, no município de Paragominas, além das etnias Borari, Arapium, Tupinambá, Kumaruara e Munduruku em Alter do Chão, no município de Santarém.

Nas duas expedições, o CIIR realizou mais de 600 atendimentos com as especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, serviço social e psicologia e 44 encaminhamentos para variadas especialidades. Os demais atendimentos foram realizados pelas equipes da Cesipt e da Universidade Federal do Pará (UFPA, a exemplo de atendimentos médicos, exames laboratoriais, enfermagem.

De acordo com a Sespa, a ação se centra nos cuidados da pessoa, em um trabalho com ênfase nas populações vulneráveis, favorecendo ações específicas à igualdade de direitos das populações indígenas.

Durante a ação foram ofertados atendimentos em clínica médica, exames laboratoriais com avaliação e aconselhamento nutricional, testes da orelhinha e da linguinha aos bebês; avaliação de desenvolvimento infantil; entrega de kits de higiene bucal; testes rápidos para diagnóstico de HIV, Sífilis, Hepatite B e C; exames de IGG, IGM e antígenos para Covid-19, além de orientações sobre saúde da mulher, criança e do homem, ainda com serviços sociais e de regulação.

Para Eliene Rodrigues Putira Sacuena, técnica responsável da saúde indígena na CESIPT/Sespa, as parcerias são essenciais para o êxito das ações de promoção à saúde, entre elas, o apoio do CIIR que tem um diferencial na assistência. “Com essa parceria podemos identificar indígenas com problemas de audição e, hoje, já estão usando aparelho específico, cadeiras de rodas conforme a especificidade da doença, pediatria neurológica, identificação de desnutrição, além de dialogar com os Distritos Sanitários Especiais Indígenas para encaminhamentos. Posso falar hoje que o CIIR é amigo dos povos indígenas, porque conheceu para cuidar melhor”.

Sem esconder a satisfação da parceria com a Sespa em benefício à população indígena do Pará, a diretora Executiva do CIIR, Rejane Xavier, ressalta essa integração com CESIPT/Sespa, que reduz a distância imposta geograficamente para oferta de serviços em saúde. “A Saúde por todo Pará nos territórios indígenas, promove a recuperação da saúde dos povos indígenas de maneira singular e resolutiva, visto que uma parte expressiva dessa população está localizada em locais de difícil acesso. É um belo trabalho que só reforça o cuidado centrado na pessoa independente de sua etnia, respeitando-se as especificidades e o diálogo intercultural”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação