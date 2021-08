CIIR promove evento de humanização para festejar datas comemorativas e incentivar vacinação

Acompanhado de sua avó, Maria das Graças Almeida Oliveira, 60 anos, o pequeno usuário, Maicon Wanderson Dias da Costa, de 12 anos, tinha uma agenda bem importante no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, nesta quarta-feira (25): consulta no serviço de odontologia, de Terapia Ocupacional e receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Tudo certo, mas eles não sabiam da comemoração alusiva ao Dia da Infância, festejado anualmente dia 24/08. Ambos aproveitaram o resto do dia com brincadeiras e muita contação de histórias que divertiu todos os presentes no Centro de Reabilitação.

Com diagnóstico de autismo, o adolescente foi um dos 317 beneficiados com a vacinação do Governo do Estado, oferecido desde dia 23, no CIIR. Desse total, 259 são externos e 58 para usuários atendidos pela unidade de reabilitação. A imunização está sendo oferecida para crianças e jovens entre 12 e 17 anos com deficiência até a próxima sexta-feira (27), de 9h às 16h. A imunização é destinada para usuários atendidos pelo CIIR. É importante apresentar Carteira de Vacinação, CPF e Cartão SUS e laudo médico que comprove deficiência ou comorbidades.

Há dois anos ele recebe assistência com a equipe multiprofissional do CIIR, sempre junto com a avó, que também se considera a mãe dele. Hoje o dia foi uma surpresa para ambos que não perderam a oportunidade de se divertir. “Já participamos de muitos eventos daqui. Tenho muitos registros no celular. Vou passar tudo para um álbum para ficar de lembrança para nós. Ele sempre diverte e gosta de tudo daqui. Todos estão de parabéns pelo evento e pela oportunidade da vacinação também”, comentou Maria das Graças.

Além da comemoração pelo Dia da Infância, o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), com apoio do setor de Arte e Cultura, aproveitou a oportunidade para comemorar também o “Agosto Dourado” que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação junto às usuárias e acompanhantes presentes no ambiente da unidade, com distribuição de panfletos e repasse de orientações em todas as áreas de atendimento da Instituição.

De acordo com a coordenadora do GTH, Juliane Maria Fernandes Ataide, a programação também contou com a sensibilização para vacinação contra a Covid-19, junto aos presentes no CIIR.

Estrutura de atendimento – Os usuários podem ter acesso aos serviços por meio de encaminhamento das Unidades de Saúde, acolhido pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminhará à regulação Estadual, onde o pedido será analisado conforme perfil do usuário, através do Sistema de Regulação.

Serviço: O CIIR é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa. O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, 1000. Mais informações: 4042-2157/58/59.