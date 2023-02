CIIR realiza a primeira Feira Inclusiva de Empreendedores 2023

Nesta terça-feira (07), o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, realizará a primeira Feira de Empreendedores do CIIR de 2023, na área aberta do Bloco C, a partir das 9h, nos dias 7 e 8 de fevereiro.

A feira tem a proposta de promover o empreendedorismo inclusivo e também gerar um complemento de renda familiar aos usuários e seus acompanhantes, o evento é conduzido pelo setor de Arte e Cultura, que apresentam à venda e exposição de produtos alimentícios, vestuários, peças de artesanato, acessórios inclusivos e de papelaria.

Em março de 2022 a feira surgiu a partir da constatação de algumas mães que faziam vendas esporádicas nos ambientes do CIIR, justamente quando estavam à espera do atendimento para os filhos, oferecendo seus produtos nas recepções. A direção do Centro, diante da demanda determinou promover o espaço empreendedor, já que a maioria das famílias tem necessidade de aumentar a renda, pois se encontra em situação de vulnerabilidade social e recebe apenas o auxilio financeiro do Governo.

Serviço: O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157/58/59.

Foto: Thiago Gomes /Ag. Pará