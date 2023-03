Cinco casas pegam fogo durante a noite de sábado no Guamá

Dezenove pessoas, entre elas uma criança e um adolescente, ficaram sem teto na noite de ontem, sábado, 18, na Travessa São Cristóvão, no bairro do Guamá, em Belém, onde um incêndio de grandes proporções tomou conta de cinco casas de madeira. Uma pessoa chegou a ser atingida e foi levada ao Pronto Socorro do Guamá para atendimento de emergência.

O incêndio, de causas ainda não estabelecidas, se iniciou por volta das 20h, causando grande desespero na redondeza, já que as chamas eram altas.



Várias pessoas tentaram ajudar no combate ao fogo, mas a situação só minimizou com a chegada das primeiras guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.



A Defesa Civil Municipal ficou de enviar na manhã deste domingo, 19, só local, uma equipe de engenheiros para vistoriar os imóveis atingidos.



Conforme o órgão municipal, ao menos três casas ficaram totalmente destruídas.

Última.ente tem ocorrido vários incêndios de imóveis em Belém. Os casos mais graves ocorrem sempre na zona periférica da capital, onde há inúmeros imóveis construídos em madeira, que tem fácil combustão.

Imagens: Erison Júnior/Ronabar