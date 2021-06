Cinco dicas sobre o que comer para emagrecer de maneira saudável

O emagrecimento saudável ou o controle de peso dependem de uma rotina equilibrada que inclua diferentes alimentos nas refeições e uma rotina de exercícios físicos.

Segundo a nutricionista Tatiana Zanin, do portal Tua Saúde, saber o que comer para emagrecer é até mais importante do que, simplesmente, banir alimentos do cardápio. Durante um programa de reeducação alimentar, entender como fazer substituições saudáveis é a chave para que o novo estilo de vida seja implementado.

Ao adotar regras de alimentação simples no cotidiano, a pessoa perceberá um emagrecimento mais a longo prazo que, no entanto, será mais saudável e menos suscetível ao efeito sanfona.

Conheça 5 dicas simples que ajudam a emagrecer com saúde:

Comer 1 pera ou outra fruta com casca, 15 minutos antes do almoço e jantar. Pode-se substituir por uma banana cozida com aveia ou gelatina;

Comer 1 porção de cereais integrais no lanche com uma fruta cítrica, como uma laranja, por exemplo;

Tomar 1 prato de sopa quente, especialmente no verão, antes do almoço e/ou jantar;

Usar óleo de coco para temperar saladas;

Tomar um iogurte natural com uma colher de chá de mel antes de dormir.

Além destas dicas, também é importante aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia e nunca ficar sem comer por mais de 3 horas.

É indicado ainda ir ao nutricionista, pois o profissional de saúde será capaz de elaborar um cardápio adequado às suas necessidades individuais.

Fonte: metropoles.com