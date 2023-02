Cinco escolas do 1º grupo transbordam de alegria a Aldeia Cabana no segundo dia dos desfiles oficiais

Cinco escolas do 1º Grupo transbordaram de alegria e animação a Aldeia Cabana no segundo dia de desfiles do carnaval oficial de Belém. O Carnaval de 2023 marca o retorno da folia após dois anos, suspensa por conta da pandemia de Covid-19.

Este segundo dia de desfiles contou com a participação especial da grupo de Afroxé Ita Lemi Sinavuru, um movimento de afirmação por meio da música, do teatro e dos valores civilizatórios da África. O Afoxé abriu a noite com muita representatividade, cobrando respeito pelas religiões de matriz africana.

Samba e amor

A Acadêmicos da Pedreira entrou na avenida falando sobre o tradicional bairro do samba e do amor.

Em seguida, a Embaixada de Samba do Império Pedreirense pediu a inclusão de pessoas com autismo.

A noite também teve o Rancho Não Posso Me Amofiná, com o tema “A ilha das maravilhas e o mundo perdido dos Marajós”.

Já a Piratas da Batucada ocupou a avenida com um rendez vous de grandes mulheres, homenagem a partir da figura da ex-prostituta Lourdes Barreto.

A Deixa Falar abordou o poder do beijo, mostrando histórias, romances e carnaval.

Escrevendo a história da alegria

Para o presidente da Fundação Cultural de Belém, Jamil Mouzinho, “este segundo dia de desfile só prova que o carnaval de Belém é um carnaval forte, um carnaval de raiz que envolve muita gente. É um espetáculo que está escrevendo mais uma vez a história do carnaval paraense.”

Neste domingo (12), a partir das 20h, mais cinco escolas do 1º grupo entrarão na avenida do samba: Os Colibris, Xodó da Nega, Bole-Bole, Matinha e Império do Samba Quem São Eles. A programação do Carnaval 2023 é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL).

(Michel Jorge/Ascom Fumbel)

Texto: Edson Coelho

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/COMUS