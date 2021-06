Cinco fatos sobre Din e o Dragão Genial, novo sucesso da Netflix

Din e o Dragão Genial (2021) está fazendo o maior sucesso na Netflix desde sua estreia na semana passada. A nova produção da Sony Pictures Animation com o DNA chinês avançou rapidamente no Top 10 da plataforma até conquistar o título de filme mais visto da plataforma.

Segundo a ferramenta Flixpatrol, que monitora os sucessos do streaming no mundo, Din e o Dragão é o filme mais assistido em toda a América, com exceção da Guiana Francesa, onde figura em terceiro. A performance é repetida nos demais continentes onde o serviço de streaming opera.

Curioso para saber os motivos por trás desse sucesso mundial? Confira cinco fatos sobre a produção que ajudam a entender o fenômeno:

Trazendo Aladin de volta às origens

O filme acompanha Din, um jovem trabalhador da classe média que acaba libertando Long, um dragão mágico e poderoso que passou os últimos mil anos preso dentro de um bule. Agora que encontrou seu novo “mestre”, Long lhe concederá três desejos, que levarão a dupla por uma viagem pelas grandes questões da vida.

Achou a história familiar? Sim, o diretor e roteirista Chris Appelhans se inspirou em Aladdin. Em entrevistas, ele contou que a ideia surgiu anos antes quando, em uma visita a Xangai, descobriu que o personagem de sucesso da Disney tem suas raízes em contos chineses. Tendo isso em mente, o diretor se inspirou na história de um amigo para criar o personagem.

Direção experiente

Falando em Chris Appelhans, o diretor do longa foi ilustrador e designer de diversas animações de sucesso como Coraline e o Mundo Secreto e A Origem dos Guardiões, todas bastantes elogiadas pela critica, por trazer personagens cativantes e bem construídos.

Prato cheio para os fãs da cultura asiática

Uma das preocupações dos produtores foi tornar o desenho e a representação de Xangai, onde a história se passa, o mais autênticos possível, sem a pretensão de querer falar por cima da cultura da região. O resultado é uma produção que também deve agradar bastante os fãs da cultura sul-asiática.

Produção de ninguém mais, ninguém menos que Jackie Chan

Os fãs dos filmes de Jackie Chan também vão reconhecer a influência do ator na animação, que assina a produção. O astro também é a voz original do Dragão na versão em Mandarim.

Outras estrelas do elenco

A versão em inglês conta com nomes famosos dublando os personagens principais. O protagonista Din tem a voz do ator Jimmy Wong, o Ling, do live-action de Mulan, enquanto o dragão Long é dublado por John Cho, o Sulu da fraquia Star Trek. Natasha Liu Bordizzo dá voz a Li Na e o elenco principal se completa com Constance Wu, que recentemente fez sucesso como protagonista da comédia romântica Podres de Ricos.

Fonte: metropoles.com