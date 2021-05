Cinco homens mortos em 48 horas no Pará, três deles “em confronto” com a PM

Mais dois homens envolvidos com o mundo do crime foram mortos pela Polícia Militar durante troca de tiros, após balearem um ex-policial, próximo da comunidade Riacho Doce, no bairro do Guamá, em Belém. O confronto ocorreu ontem (18), por volta de 10 horas da manha, e os dois homens ainda foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento da Terra Firme, mas não resistiram.

Um dos mortos foi identificado como Rafael Paiva Ramos, o “Marigobaldo”, e o outro apenas pelo apelido de “John”. A ocorrência foi registrada na Delegacia do Guamá. De acordo com policiais militares, os dois homens que acabaram mortos e mais um comparsa, conhecido por “Luquinha”, mataram o ex-policial Marcelo Oliveira Souto, de 49 anos, e roubaram a arma que ele portava.

O ex-policial foi socorrido, mas até o momento não informaram o estado de saúde dele. Durante as buscas, dois dos acusados foram localizados por policiais militares e acabaram mortos ao reagir à abordagem. O terceiro acusado fugiu.

Em Marabá, na Região Carajás, sudeste paraense, o mototaxista Alan Souza Paiva foi assassinado com vários tiros de pistola calibre 390, na noite de ontem, por volta das 23 horas, em um estabelecimento comercial, no bairro Jardim União. Segundo informações colhidas pela Polícia Civil, dois homens chegaram em uma motocicleta e o carona executou a vítima, que ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas faleceu logo em seguida.

Uma das linhas de investigação é de que o homem assassinado teria envolvimento com uma facção criminosa, para quem faria trabalhos na moto. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios da 21ª Seccional Urbana.

Em Brejo Grande do Araguaia, também na Região Carajás, o homem identificado como Ruideglan Alves de Souza, que seria usuário de drogas, foi morto a tiros por volta das 14 horas de ontem, nas proximidades da chácara Santa Rita, localizada na margem da rodovia BR 230, a Transamazônica.

A Polícia Civil foi avisada pelos proprietários da chácara, que disseram não terem presenciado o crime, mas ouviram os disparos de arma de fogo. A equipe de investigadores descobriu que a vítima era usuária de drogas e residia do município de Palestina do Pará, a cerca de 15 km do local do crime.

Na noite anterior, em Canaã dos Carajás, o nacional Welton Silva de Souza enfrentou uma equipe da Polícia Militar e foi morto com três tiros de pistola ponto 40, na área conhecida como Invasão da Rotatória do S11D, na entrada da cidade.

Segundo a PM, Welton Souza tinha passagem na Delegacia de Polícia Civil local por tráfico de drogas. Ele teria sacado da cintura um revólver e apontado para os policiais, que reagiram. Em seguida, os próprios militares o levaram para o Hospital Municipal, onde foi constatada a morte. Com ele, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo e papelotes de entorpecente.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Paulo Jordão