Cinco mortes violentas, polícia sem pistas e assassinos à solta

De cinco homicídios praticados em municípios do sudeste paraense, a Polícia Civil não conseguiu identificar, muito menos prender, nenhum dos assassinos, que circulam pelas ruas das cidades.

Um dos homicídios ocorreu na madrugada de hoje (14), na orla da cidade de Itupiranga, na Região do Lago de Tucuruí, sudeste paraense, mas o corpo da vítima, um homem ainda não identificado, só foi encontrado pela manhã, com a cabeça esmagada, provavelmente por pedradas.

O corpo foi encontrado por populares, que acionaram a Polícia Militar. Os policiais isolaram a área para preservar o local de crime, enquanto peritos do Instituto Médico Legal faziam os levantamentos e recolhiam pedras sujas de sangue, que devem ter sido usadas no crime. Segundo a PM, no local ninguém soube informar nada sobre o homem. O criminoso não foi identificado e está solto nas ruas.

Em Marabá, na Região Carajás, também no sudeste do Pará, a Polícia Civil identificou na manhã de hoje o corpo encontrado na noite de ontem (13) às margens do Rio Tocantins, na Folha 8, Núcleo Nova Marabá. A vítima, Wallame Franco de Mesquita, de 30 anos, foi cruelmente assassinada a tiros, facadas e teve o pescoço degolado.

Populares encontraram o corpo por volta de 19h10 e chamaram a Polícia Militar. Acionada em seguida, a Polícia Civil investiga o homicídios, mas ainda não sabe a motivação do crime e nem tem pistas sobre os autores. Pelo estado em que o cadáver foi encontrado, provavelmente o homicídio foi praticado por mais de uma pessoa e tem características de vingança. Os assassinos estão nas ruas.

Em Abel Figueiredo, na Região do Rio Capim, também no sudeste do Pará, os homens que mataram a tiros o motorista de um caminhão basculante também não foram presos. O crime aconteceu por volta de 15h de ontem, na Vicinal do Caracol, zona rural do município. O motorista foi identificado como Eduardo de Souza Maia, o Dudu, de 28 anos que foi executado com diversos tiros.

De acordo com informações repassadas à polícia, o motorista e um ajudante trafegavam pela vicinal quando os criminosos, com os rostos cobertos por capuzes, surgiram de moto e forçaram a parada. Depois, os matadores mandaram o ajudante descer, tiraram o motorista à força e dispararam várias vezes, fugindo após constatarem a morte dele. A Polícia Civil investiga o crime mas ainda não tem pista dos assassinos.

Outro assassino que está solto nas ruas foi autor da morte do fazendeiro Cleiton Lucena de Lima, o Carlão, de 40 anos. Ele foi executado com tiros na cabeça, por trás, por volta de 10h30 de quarta-feira (12), dentro de um mercadinho, localizado na rua Dionísio Rocha, na Vila Santana, às margens da BR-230, zona rural de São Domingos do Araguaia, na Região Carajás, também no sudeste do Pará.

De acordo com as primeiras informações repassadas à polícia, a vítima, que morava no município vizinho de Brejo Grande do Araguaia, entrou para fazer compras no estabelecimento comercial e poucos depois foi atingida a tiros por um homem desconhecido. Os tiros acertaram a parte de trás da cabeça do fazendeiro, que morreu no local.

Testemunhas disseram à polícia que o criminoso chegou ao local em um veículo Gol, branco, desceu e caminhou na direção de Carlão, atirando por trás, sem dar qualquer chance de defesa.

Segundo a Polícia Civil, Carlão tinha sido absolvido de um processo por crime de homicídio, no estado do Ceará. Ele já tinha outras passagens pela polícia cearense suspeito de envolvimento em diversos crimes. Tudo indica que foi crime de mando por vingança.

Também estão soltos os autores da morte do jovem Wellington Souza Ferreira, de 24 anos, encontrado com vários tiros no corpo na avenida 118, no bairro Jardim Canadá, em Parauapebas, Região Carajás, sudeste do estado.

Moradores contaram que os tiros foram disparados por dois homens que chegaram em motocicleta da marca Honda, modelo Biz, cuja placa não foi anotada. Um outro homem que estava na hora conseguiu fugir correndo.