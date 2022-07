Cinco mortos em tiroteio durante o desfile da Independência dos EUA

Cinco pessoas foram mortas e ao menos 16 hospitalizadas nesta segunda-feira, 04, depois de um tiroteio em uma desfile pelo feriado de 4 de Julho, dia da Independência dos Estados Unidos, em Highland Park, um valorizado subúrbio de Chicago, disseram autoridades. Highland Park informou em seu site na internet que cinco pessoas estavam mortas e 16 foram transferidas para hospitais.

“Vários agentes da lei estão respondendo (ao incidente) e asseguraram um perímetro em torno do centro de Highland Park”, disse comunicado da cidade.

O tiroteio acontece num momento em que episódios de violência com armas de fogo estão frescos nas memórias dos norte-americanos, depois de um massacre no dia 24 de maio matar 19 crianças em uma escola e duas professoras em Uvalde, no Texas, e do ataque de 14 de maio que matou 10 pessoas em um mercado em Buffalo, no Estado de Nova York.

Nos Estados Unidos qualquer pessoa pode andar armado sem grande burocracia.

(Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ com agências de notícias)

Imagem: Reuters/Agência Brasil