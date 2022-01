Cinco ótimos e novos filmes para ver na Netflix

Em dúvida do que assistir na Netflix neste final de semana? O Metrópoles selecionou cinco filmes para você curtir no streaming. Veja:

Como me Apaixonei por um Gângster

Com sede de sucesso, Nikos se especializou na importação ilegal de carros para a Polônia e acabou transformando a própria vida em uma verdadeira montanha-russa. Entre rios de dinheiro, um império de carros e uma fuga espetacular da prisão, ele teve que abrir mão de muita coisa para continuar vivo.

Tratamento de Realeza

Isabella tem seu próprio salão em Nova York e não tem medo de falar o que pensa. O Príncipe Thomas comanda seu país e está prestes a se casar por obrigação, não por amor. Quando Izzy e suas colegas têm a oportunidade única de fazer os cabelos para o casamento real, ela e o príncipe aprendem que é preciso ouvir o coração para assumir o controle do próprio destino.

Riverdance: Uma Aventura Dançante

Um garoto irlandês e uma menina espanhola embarcam em uma viagem pelo fantástico mundo dos alces-gigantes e aprendem a celebrar a vida através da música.

Munique: No Limite da Guerra

O ano é 1938. A Europa está prestes a entrar em guerra, e Adolf Hitler se prepara para invadir a Tchecoslováquia. O governo de Neville Chamberlain busca desesperadamente uma solução pacífica, e a pressão não para de aumentar. O oficial britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam a Munique para uma conferência de emergência. Conforme as negociações avançam, os dois amigos se envolvem cada vez mais em uma teia de artifícios políticos e perigos muito reais. O mundo todo está observando, mas será que é possível evitar essa guerra?

Indecente

Famosa pelos livros de mistérios policiais, a escritora Grace (Alyssa Milano) volta para a casa da família em Washington, D.C. e encontra um cenário longe do ideal: sua irmã foi assassinada, e a polícia revela que a moça fazia vídeos eróticos na internet. Ignorando todos os alertas do detetive Ed (Sam Page), ela se envolve na investigação do caso.

Fonte metropoles.com