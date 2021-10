Cinco pergutas que todo Cristão precisa responder

ROMANOS 8.38-39

“PORQUE EU ESTOU BEM CERTO DE QUE NEM A MORTE, NEM A VIDA,

NEM OS ANJOS, NEM OS PRINCIPADOS, NEM AS COISAS DO PRESENTE,

NEM DO PORVIR, NEM OS PODERES, NEM A ALTURA, NEM A

PROFUNDIDADE, NEM QUALQUER OUTRA CRIATURA PODERÁ SEPARARNOS DO AMOR DE DEUS, QUE ESTÁ EM CRISTO JESUS, NOSSO SENHOR”

Ao estudar esta lição, você compreenderá a importância da doutrina da

segurança do crente, e entenderá que, à luz dessa doutrina, devemos

ter plena convicção de que estamos seguros nos braços de Jesus e nada,

mas nada mesmo, pode nos separar do amor de Deus.

Paulo, então, no versículo 31, faz uma pergunta que é a base das cinco

perguntas que se seguem. “Que diremos, pois, diante dessas coisas?”

(NVI) Que podemos dizer a respeito de tudo já aprendemos no capítulo

8 de Romanos? Paulo está tão maravilhado com “a largura, e o

comprimento, e a altura, e a profundidade” do amor de Cristo, que

“excede todo entendimento” (Ef 3.18-19) que não tem mais palavras

para expressar a grandeza desse amor.

SE DEUS É POR NÓS, QUEM SERÁ CONTRA NÓS? (RM 8.31)

Deus nos separou para Si, então ninguém pode ser bem-sucedido contra

nós. Se o Deus Todo-Poderoso está operando a nosso favor, nem um

poder tem capacidade para frustrar Seus planos. A construção grega é

mais bem traduzida como: Uma vez que Deus é por nós, quem será

contra nós? Quantos inimigos temos contra nós! Vivemos num mundo

incrédulo que nos odeia e age contra nós. No versículo 38, Paulo

menciona os principados, anjos e demônios – tudo contra nós.



Reconhecemos ser o pecado, que habita em nós, o nosso grande

adversário, junto com o príncipe das trevas. Mas o fato de Deus ser por

nós, ninguém pode ser contra nós. Foi Ele quem nos predestinou,

chamou, justificou e glorificou, e vai nos guardar até ao fim. Quem pode

ser contra nós? Não existe resposta para essa pergunta! Como Stott

enfatiza: “Mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra

nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está do nosso lado”. Satanás

pode tentar fazer o que quiser, mas está acorrentado. Quem tem

coragem de lutar contra nós, quando Deus está ao nosso lado,

batalhando por nós?

Você se lembra dessa verdade quando está sendo atacado pelo inimigo?

Como a afirmação “Deus está o seu lado” muda sua perspectiva no meio

de uma situação difícil?

I. DEUS “NÃO NOS DARÁ GRACIOSAMENTE COM ELE TODAS

AS COISAS”? (RM 8.32)

Será que Deus dará tudo que desejamos? Será que Deus vai suprir todas

as nossas necessidades? O que Deus tem feito por nós? Paulo aponta para

a cruz como resposta. “Aquele que não poupou o seu próprio Filho”.

Que palavras maravilhosas! Elas imediatamente seriam lembradas por

qualquer judeu que conhecia o Antigo Testamento, pois Deus as usou a

respeito de Abraão, que não negou (poupou) o próprio filho (Gn 22.16).



Abraão provou sua total lealdade a Deus quando estava pronto a

oferecer o próprio filho. Assim também Isaque demonstrou obediência

quando estava pronto a ser imolado. Por essa analogia, Paulo está

enfatizando o amor do Pai e a obediência do Filho.

Romanos para hoje

Como a verdade “Deus dá o que você precisa” ajuda você a lidar com a

falta ou com a abundância no dia a dia? Lembre-se do amor do Pai

diariamente. Quando orar por suas necessidades, creia que Ele já está

cuidando de tudo.



III. QUEM INTENTARÁ ACUSAÇÃO CONTRA OS ELEITOS DE

DEUS? (RM 8.33)

O contexto desse versículo é de um tribunal. O pecador está no banco

dos réus, mas onde estão seus acusadores? De fato, ninguém pode

comparecer! Ninguém pode nos acusar, uma vez que Deus, nosso Juiz,

já nos declarou justos, e Jesus, nosso Advogado, já “morreu ou, antes,

quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por

nós” (Rm 8.34).



Não há dúvida de que pessoas ou fatos podem nos acusar. Nossa

consciência tantas vezes nos acusa; o caluniador (o diabo) nunca cessa

de nos acusar (ele é chamado acusador); e temos inimigos humanos que

gostariam de achar uma falha em nós e nos acusam. Mas, graças a Deus,

fomos escolhidos por Ele “antes da fundação do mundo”, e como tal,

fomos justificados, e todas as acusações contra nós caem por terra.

Romanos pra hoje

Tenha em mente esse versículo quando for atacado pelas falsas

acusações do inimigo de Deus. Você já foi perdoado, não tem de temer

nenhuma acusação.

IV. QUEM CONDENARÁ OS ELEITOS DE DEUS? (RM 8.34)

Será que há alguém que pode condenar os eleitos? Ninguém pode nos

condenar. Paulo dá quatro razões pelas quais o crente não pode ser

condenado, mas considerado inculpável.

A morte de Cristo

Pela Sua morte, Jesus pagou a nossa culpa pelos pecados que nos

levariam à condenação merecida. “Cristo nos resgatou da maldição da

lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar” (Gl 3.13). A ressurreição de Cristo

Esse fato é um grande encorajamento para nós. Se Ele não tivesse

ressuscitado, seríamos “os mais infelizes de todos os homens” (1Co

15.19). A posição soberana de Cristo à direita de Deus Temos um Amigo que

também é o Juiz no tribunal. A contínua intercessão de Cristo por nós Que consolo saber que temos

Alguém nos céus intercedendo por nós! De fato, ”nenhuma condenação

há para os que estão em Cristo Jesus” (Rm 8.1).

Se Cristo, a Quem foi confiado todo o julgamento, não julga o réu, mas

intercede por ele, ninguém pode ter motivos válidos para condená-lo.

Aleluia! Quem nos condenará?

Romanos para hoje

Você desfruta da liberdade trazida pela salvação? Lembre-se de que

você não é condenado, mas livre e já recebeu a vida eterna.

V. QUEM NOS SEPARARÁ DO AMOR DE CRISTO? (RM 8.35-37)

Agora chegamos ao último desafio. Alguém é capaz de separar os

justificados do amor de Cristo? Todas as circunstâncias adversas que

podem causar separação em outras áreas da vida são consideradas, mas

nem uma delas pode separar o crente do seu Salvador. Paulo apresenta

uma lista de adversidades e adversários que poderiam ser considerados

como fatores a nos separar de Cristo. Há sete itens mencionados: nem

os açoites da tribulação, nem a angústia que inflige dor ao corpo e à

mente, nem a brutalidade da perseguição, nem a fome, nem a nudez,

que é a falta de comida ou de 56 vestimenta adequada, nem perigo,

nem espada, que sem dúvida foi a experiência do próprio apóstolo

Paulo, podem nos separar do grande amor de Cristo.



Paulo cita um salmo que descreve a perseguição do povo de Israel pelas

nações devido ao seu amor para com o Senhor, por ter sido fiel ao

Senhor: “Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos

considerados como ovelhas para o matadouro”.

Romanos para hoje

Quando você enfrentar perseguição por causa de Cristo, não se abata.

Ele suportou grande sofrimento por você e está pronto a ajudá-lo a

suportar toda luta que seja para a glória do Pai

CONCLUSÃO

O trecho de Romanos estudado nesta lição é exemplo de como doutrina

e prática andam juntas. Paulo afirma a doutrina do amor de Deus,

teologia pura, e a aplica na vida do crente. É fé em ação, o que cremos

aplicado no dia a dia. Faça desse modelo de Paulo seu estilo de vida.

Pratique aquilo que você crê.

Autor da lição: Pr. John D. Barnett: Estudo publicado originalmente

pela Editora Cristã Evangélica, na revista “Cartas aos Romanos”,

da série Mega Teen. Usado com permissão.