Cinco pessoas, entre as quais, dois advogados, presos por ligação com o crime organizado

Agentes do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – Gaeco prenderam ontem, quarta-feira, 01, cinco pessoas, entre elas dois advogados que serviam de elo de comunicação entre criminosos recolhidos aos estabelecimentos penais do Estado e os chefões do crime organizado em liberdade por todo o país, como David Palheta Pinheiro (vulgo Bolacha) e o presidente da facção criminosa, Leonardo Costa Araújo (vulgo L-41), foragidos no Rio de Janeiro. Com um dos advogados foi apreendido um relógio que servia para gravar os recados dos criminosos com o comando externo e vice-versa. Também havia bilhetes com ordens e instruções das mais diversas.



Os advogados, que têm passe livre para falar com seus clientes na cadeia, acabavam, por assim, dizer, participando das ações criminosas, inclusive, com ordens de execuções de pessoas como agentes policiais, assaltos etc. O Ministério Público comprovou as evidências dos crimes praticados, tendo a Justiça expedido mandado de busca, prisão e apreensão que foram cumpridos ontem durante a Operação Pombo.



De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, da operação Pombo também participaram o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A Operação Pombo foi instaurada em junho de 2021 para apurar a relação ilícita de advogados com integrantes de facções criminosas que se encontram custodiados em estabelecimentos prisionais paraenses.

Imagem: Divulgação