Cinco pessoas são presas em flagrante por roubo de carga de caminhão dos correios em Castanhal, no Pará

Crime ocorreu em Concórdia do Pará, nordeste paraense.

Cinco pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil em Castanhal, nordeste paraense. Segundo informações divulgadas pela PC nesta terça-feira (19), o grupo roubou a carga de um caminhão dos Correios em Concórdia do Pará, também na região nordeste do estado.

A polícia identificou os suspeitos após o crime, que ocorreu nesta segunda (18). Três dos envolvidos foram encontrados em uma casa no bairro Nova Estrela com boa parte dos produtos roubados.

Durante a abordagem, os homens chegaram a disparar contra os policiais. Na troca de tiros os suspeitos foram atingidos e encaminhados para atendimento médico.

Outra prisão ocorreu no bairro Caiçara, onde uma mulher foi encontrada com outra parte da carga roubada. Já o quinto integrante foi preso no município de Inhangapi. Ele foi encontrado com o veículo utilizado no roubo.

A PC informou que os cinco presos foram apresentados na Unidade Policial do Jaderlândia, em Castanhal, para procedimentos do flagrante e devem ficar a disposição da justiça.

