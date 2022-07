Cinco praias de Mosqueiro estão poluídas e impróprias para banho. Veja as liberadas

A prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), divulgou um estudo que mostra quais praias estão liberadas para banho, bem como as que estão impróprias, em Belém.

Na análise, os locais que seguem os parâmetros de balneabilidade são todas as praias da Ilha de Cotijuba, as praias da Brasília e do Amor, em Outeiro, além das praias do Areão, Ariramba, Chapéu Virado, Farol e Marahu, em Mosqueiro.

Por outro lado, as praias do Paraíso, Baía do Sol, São Francisco, Grande e do Murubira, em Mosqueiro; a praia do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci e praia Grande, em Outeiro: estão todas impróprias para banho.

A Semma informa que irá realizar ações educativas, colocar placas e orientar a população quanto ao risco das praias com restrições. Além disso, a Secretaria informa que vai buscar identificar as causas da poluição.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação