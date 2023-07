Cinco suspeitos de integrar facção criminosa em Belém são presos por policiais civis

A Polícia Civil deflagrou na terça-feira (11) no bairro Mangueirão, em Belém, ação para cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem de 41 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa e envolvimento em um homicídio, ocorrido em 2018, no distrito de Mosqueiro. Segundo investigações da Divisão de Homicídios, um casal também foi preso pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo durante a ação.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, o trabalho de inteligência policial foi determinante, pois outros dois indiciados também foram localizados e presos. Um homem de 21 anos foi preso no último sábado (08), no município de Castanhal, quando retornava do Estado do Rio de Janeiro (RJ), e o outro de 29 anos, na segunda-feira (10), no bairro Jurunas, na capital, totalizando cinco prisões.

“Com aprofundamento das investigações conseguimos identificar a localização dos suspeitos, e com trabalho de inteligência foi possível prender os cinco investigados. Importante destacar que a partir de informações recebidas pela Divisão de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) foi possível prender um foragido que saiu do Estado do Rio de Janeiro com destino ao Estado do Pará para a prática de atentados contra agentes da segurança pública. De forma célere, ele foi preso e também autuado pelo crime de tráfico de drogas e uso de documento falso. Com os presos foi possível encontrar drogas, armas, munições e celulares que serão periciados”, informou o delegado-geral.

Após todos os procedimentos cabíveis, os presos foram encaminhados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), e estão à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação